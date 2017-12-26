В Санкт-Петербурге заложили тральщик из новокомпозитных материалов
Пятый по счету и четвертый в серии морской тральщик «Яков Баляев» заложен на стапелях Средне-Невского судостроительного завода. В церемонии приняли участие представители ВМФ России, руководства Объединенной судостроительной корпорации, конструкторы и корабелы.
«Заложив четвертый корабль серии, мы развертываем полноценное серийное строительство кораблей такого класса на новокомпозитных материалах», – сказал начальник Управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.
Корабли проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, преимуществом которого является более высокая прочность по сравнению со стальным.
«Яков Баляев» приступит к госиспытаниям в течение двух лет. По словам замначальника Управления кораблестроения ВМФ РФ капитана 1-го ранга Михаила Краснопеева, служить ему предстоит на Дальнем Востоке.
«В течение двух лет ожидаем, что корабль коснется воды и приступит к началу госиспытаний. Он пойдет на Тихоокеанский флот», – уточнил он.
Напомним, наименование «Яков Баляев» присвоено тральщику приказом главкома ВМФ России в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева.