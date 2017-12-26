ВМФ планирует получит 10 тральщиков проекта 12700 до 2027 года
Военно-Морской Флот России планирует получить до 2027 года десять кораблей проекта 12700, сообщил капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.
Фото: Минобороны РФ
По словам Краснопеева, исходя из опыта эксплуатации будет решен вопрос о строительстве кораблей большего водоизмещения.
Краснопеев отметил, что всего до 2035 года планируется построить 30 таких кораблей.
Ранее на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки пятого по счету тральщика проекта 12700 «Яков Баляев».
Базовые тральщики проекта 12700 шифр «Александрит» созданы для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.