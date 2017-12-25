Минобороны РФ закупит модернизированные беспилотники «Форпост»

Беспилотники «Форпост» улучшат с учетом боевого опыта в Сирии и начнут собирать полностью из российских комплектующих, заявил замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов. По его словам, закупки модернизированных БПЛА для нужд армии начнутся с 2019 года.

«В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому в ближайшее десятилетие планируем использовать эти комплексы», - сказал Борисов.

Надо отметить, что за время сирийской кампании террористам не удалось уничтожить ни один «Форпост».

«Летает он очень высоко, достать его оружейным или артиллерийским огнем практически невозможно», – отметили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), занимающимся производством аппаратов.

УЗГА уже поставил в войска около 30 комплексов «Форпост», собранных с использованием импортных комплектующих. Сейчас Минобороны России обсуждает с заводом новый контракт с 2019 года со стопроцентной локализацией.

«Таким образом "Форпост" будет целиком российским», - подчеркнул Борисов.

При модернизации БПЛА получат локаторы и другие информационные средства. Сейчас у «Форпостов» две камеры – дневная и ночная, обе вращаются на 360 градусов, передавая информацию на КП в реальном времени.

Управлять беспилотником можно из глубокого тыла: во время трансляции аппарат способен уходить от пункта управления на расстояние до 400 километров. Телеканал «Звезда» показывал, как проходили боевые вылеты «Форпостов» в Сирии.