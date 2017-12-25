Разработка атомной подлодки 5-го поколения продолжится после принятия новой ГПВ

Создание подводной лодки пятого поколения продолжится после утверждения программы вооружений на 2018-2027 годы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По словам Рахманова, работа «будет продолжена после утверждения Госпрограммы вооружения (ГПВ) на период с 2018 по 2027 годы, боюсь, остальные подробности - область военной тайны».

Он также подчеркнул, что в данный момент работы ведутся конструкторскими бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Рубин» и «Малахит» ведут в инициативном порядке.