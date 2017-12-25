Российские конструкторы запатентовали палубный «радар-невидимку»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева получил патент на изобретение палубного самолета дальнего радиолокационного обзора с пониженной радиолокационной заметностью. Информация об этом размещена на сайте Федеральной службы интеллектуальной собственности.

В документе говорится, что концепт предназначен для задач радиолокационного дозора и наведения, морского патрулирования и управления воздушным движением.

Техническое решение, которые конструкторы выбрали в качестве прототипа, наиболее близко к семейству винтовых палубных самолетов РЛДН Е-2 «Хоукай» и советскому проекту Як-44Э.

Перспективный самолет предлагается выполнить по схеме «низкоплан» с V-образным хвостовым оперением, поставить на него реактивные двигатели. За счет них машина сможет взлетать с коротких ВПП или с авианосцев с трамплинным стартом.

Фюзеляж выполнят с носовым и хвостовым обтекателями, в которых разместятся дополнительные антенны РТК, улучшающие круговой обзор. Антенны радиолокационной станции установят и в кромках центральной части крыла.

Такое размещение позволит отказаться от антенн в традиционном обтекателе над фюзеляжем самолета. Что даст возможность катапультирования экипажа в аварийных ситуациях или при поражении самолета противником.

Кроме того, запатентованная схема позволяет создать беспилотный вариант самолета.

Фото: www1.fips.ru