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Я - робот: психолог призвал людей к общению под угрозой полной виртуализации общества

Андрей Зберовский
11:58 02.02.2021
Мир меняется, мы будем адаптироваться к нему, главное - чтобы мы оставались людьми
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Friedrich Saurer, imagebroker, Globallookpress
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Человекоподобные роботы постепенно становятся частью общества XXI века. Цель их разработки - помощь и работа с людьми, внедрение высоких технологий в современную, но во многом еще «аналоговую» жизнь. Самый известный их представитель - робот в образе женщины по имени София: его разработали в Гонконге и учат адаптироваться к поведению окружающих людей. В ходе длительного продолжающегося эксперимента Софии удалось даже получить гражданство Саудовской Аравии, став ее подданной.

Однако насколько безоблачно роботизированное будущее? Могут ли разработчики киборгов гарантировать людскую безопасность? Этот вопрос в студии программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» обсудили ведущие и психолог Андрей Зберовский. По его словам, далеко не мал риск, что в будущем «софии» заменят человеку реальных друзей, но многое в этом зависит непосредственно и от человека.

«Понимая эти риски, мы, психологи, уже сейчас призываем людей общаться между собой, с теми, кто нас окружает. Призываем, чтобы не сворачивался институт семьи. Мы выступаем за то, чтобы больше рожали детей, чтобы когда мы будем стареть, с нами были не только роботы, но и наши дети и внуки. Мир меняется, мы будем адаптироваться к нему, но главное - чтобы мы оставались людьми, и наш интеллект был нашим настоящим», - заявил Зберовский.

В то же время в NASA «тренируют» роботов-собак для отправки на Марс. Устройство Au-Spot от Boston Dynamics в 12 раз легче традиционного марсохода и способно передвигаться по поверхности «Красной планеты» со скоростью 5 километров в час. Помимо прочего, Au-Spot способен проникать в узкие пещеры, взбираться по крутым склонам и подниматься после падений. Несколько «марсианских собак» уже проходят тестирование в Калифорнии.

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