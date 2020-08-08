«Вакцины и лечения против него нет»: эксперт оценил вероятность заражения новый вирусом SFTS

Эксперт оценил опасность и вероятность распространения нового вируса SFTS, который способен вызвать смерть человека. Случаи заражения уже зафиксированы в Китае и Южной Корее.

«Это РНК-содержащий вирус, он заражает животных и передается человеку клещами. Но передается достаточно трудно», - отметил в комментарии «Звезде» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, вирус не опасен как «эпидемиологический агент».

«Какие-то опасения, что начнется новая эпидемия и широкое распространение необоснованны. Опасности не представляет. Он не тот вирус, который будет распространяться быстро и хорошо», - рассказал он.

Однако от него умирает до 30 процентов зараженных, также против него нет вакцины и лечения, уточнил вирусолог.

С начала 2020 года вирусом SFTS заразились 60 человек в Китае, семеро из них умерли. Вирус распространяется через укусы клещей, при этом специалисты не исключают, что он способен передаваться от человека к человеку. SFTS вызывает у зараженных лихорадку, сильный кашель, а также снижение тромбоцитов и лейкоцитов в крови. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаев инфицирования SFTS в России не зафиксировано.