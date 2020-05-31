«Все это блеф»: военный обозреватель об испытаниях Украиной ракет «Нептун»

К украинским новшествам, которые Киев стремится выдать за так называемое супероружие, следует относиться спокойно и с определенной жалостью, считает военный обозреватель Александр Жилин.

В комментарии «Звезде» эксперт подчеркнул, что некогда у Украины действительно был потрясающий военно-промышленный комплекс, аналогов которому не было во всем Советском Союзе.

«Все распродали, отдали кому угодно – ничего не осталось. И сегодня, когда надо президенту (Владимиру Зеленскому - прим. ред.) или властям (Украины - прим.ред) как-то потрафить патриотическому настроению, начинают придумывать это: покрасят какую-то советскую ракету, блочок свой поставят, запускают и представляют как новое оружие, - отметил Жилин.

Эксперт объяснил, что новое оружие не создается сиюминутно. Более того: в стране должны быть определенные условия для разработки такого вооружения.

«Оно создается, когда в стране есть: конструкторское бюро, система подготовки научных и обученных инженерных кадров, когда есть профессионально-технические училища, обучающие работе на станках цифровым современным управлением специалистов и так далее. Покажите мне хотя бы одно звено из этой цепи на Украине? Ничего этого нет, значит невозможно рождение принципиально новых вещей. Все это блеф. Этот блеф настолько дешев, насколько дешева вся нынешняя украинская власть, обслуживающая национальные интересы США», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Киев испытал украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Боевые пуски ракет осуществляли по двум целям в Черном море с промежутком в две секунды.

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