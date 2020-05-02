Попова заявила об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом в России

В России на сегодняшний день не зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что вирус очень долго покидает организм зараженного. Даже если человек с COVID-19 чувствует себя полностью вылечившимся, он все равно может быть переносчиком коронавируса, сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Попова заявила, что в России с 1 мая отмечается всплеск числа зараженных коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей. Она отметила, что у большинства новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.