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Попова заявила об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом в России

Анна Попова
09:00 02.05.2020
Даже если человек с COVID-19 чувствует себя полностью вылечившимся, он все равно может быть переносчиком коронавируса
Попова заявила об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом в России
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В России на сегодняшний день не зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что вирус очень долго покидает организм зараженного. Даже если человек с COVID-19 чувствует себя полностью вылечившимся, он все равно может быть переносчиком коронавируса, сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Попова заявила, что в России с 1 мая отмечается всплеск числа зараженных коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей. Она отметила, что у большинства новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.

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