«Цивилизация к этому не готова»: профессор СПбГУ описала ближайшее будущее человечества после пандемии

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская рассказала в эфире программы «Между тем» на «Звезде» о том, что ждет планету после вспышки коронавирусной инфекции. По ее словам, мир в целом оказался не готов к пандемии, поэтому те, кто уверен, что все вернется на круги своя, не совсем правы.

«Не похоже, что это как со всякой болезнью - ну, переживем, а потом будет, как было. Все аналитики говорят, что как было, уже не будет, все человечество должно перейти в другой мир, в котором будет учиться жить. Мы, цивилизация, к этому не готовы совершенно, потому что мы очень незрелые», - заявила профессор.

Черниговская пояснила, что имеет ввиду психологический возраст человечества, который, по ее мнению, находится где-то в подростковом периоде. Психо-физиологический тип людей в этом также сыграет свою роль.

«Кто склонен к истерии - он в нее на полную катушку уйдет. Врачи сейчас говорят: “Когда зараза отступит, мы выходим на сцену, потому что начнутся массовые неврозы и психозы”. С этим отнюдь не все будут в состоянии справиться», - подытожила Черниговская.

Ранее команда ученых из Университета Флиндерса в Аделаиде рассказала об особенности коронавируса, отличающей его от других инфекций. По данным исследователей, COVID-19 намного лучше предрасположен к проникновению в организм человека, чем животного.