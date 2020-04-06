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Биолог объяснил бесполезность тотального тестирования на коронавирус

Алексей Дейкин
14:33 06.04.2020
Наши службы не допустили взрывного роста заболеваемости коронавирусом в России
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Markiian Lyseiko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Проведение тотального тестирования россиян на наличие заболевания COVID-19 не имеет смысла. Так считает  кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии гена РАН Алексей Дейкин. По словам эксперта, тестирование представляет довольно сложный процесс, в который вовлечено множество специалистов.

«Нужно придерживаться рекомендациям санитарных властей. Роспотребнадзор не рекомендовал проверяться всем. Тестирование - это сложный процесс. Во-первых, сама процедура тестирования подразумевает проверку положительного анализа, если вдруг проба оказывается положительной, отправку этой пробы в экспертную лабораторию, если в лаборатории, которая проводит эти тесты, все еще остаются сомнения. Это каждый раз загрузка оборудования, загрузка врачей», - объяснил Дейкин в эфире программы «Сегодня утром».

Эксперт также призвал довериться работе Санитарно-эпидемиологического надзора, который имеет богатый опыт в борьбе со вспышками заболеваний еще со времен СССР. Он выразил уверенность в том, что Санэпидемнадзор держит ситуацию с коронавирусом в России под своим контролем.

«Наша служба Санитарно-эпидемиологического надзора работает по правилам, которые были разработаны еще в Советском Союзе. Я убежден, что в этом смысле наша защита ничуть не хуже, чем у китайцев. То, как отработали наши службы, на сегодняшний день  уже показывает, что мы не допустили того взрывного роста заболеваемости в России. Я абсолютно  уверен, что они держат ситуацию под контролем», - отметил биолог.

Пока динамика распространения вируса в России не вызывает опасений. Благодаря реакции людей, которые услышали призывы власти и самоизолировались, несмотря на отсутствие жесткого карантина, никаких резких скачков числа заболевших в стране не наблюдается.

«Я каждый день ожидаю, что мы увидим снижение цифр. Пока график похож на плато. Я надеюсь, что постепенно количество зараженных будет снижаться. Надежда есть»,  - сказал Дейкин.

По последним данным, в России зарегистрировано 6343 заболевания коронавирусной инфекцией, из них умерли 47 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 954 случая заражения COVID-19. 

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