«Все принятые меры пошли на пользу»: эксперт оценил выступление Путина

Продление режима самоизоляции до 11 мая, о котором вчера объявил президент РФ Владимир Путин, является абсолютно правильным. Об этом рассказал «Звезде»директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, оценив обращение главы государства.

«В заявлении Владимира Владимировича прозвучали крайне важные для страны тезисы среди которых первое - это то, что меры, которые принимают власти, оказались своевременными и крайне оперативными. Несмотря на достаточную плотность населения в различных регионах России, смертность по COVID-19 в РФ ниже, чем в таких странах, как Италия и США», - пояснил Данилин.

Эксперт заявил, что власти преуспели в том, что своевременно изолировали представителей старшего поколения, которые являются наиболее незащищенными перед инфекцией коронавируса. Это поспособствовало к низкому уровню летальных исходов среди данной группы населения при заболевании COVID-19.

«Меры, которые были приняты по самоизоляции, по дистанцированию зараженных по уходу за представителями старшего поколения, по минимизации контактов с представителями старшего поколения, все это в результате пошло на пользу. В связи с этим и количество бессимптомных носителей заболевания постепенно будет уходить на задний план. Меры по выходу из этой карантинной ситуации продумываются и, как сказал Владимир Владимирович, мы сейчас как раз находимся на пике. Так что если мы снимем сейчас эти меры, то будем отброшены назад», - сказал Павел Данилин.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин продлил действующий режим нерабочих дней до 11 мая.