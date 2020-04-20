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Семейный психолог рассказал, как справиться с одиночеством в период самоизоляции

Андрей Зберовский
14:57 20.04.2020
В режиме самоизоляции важно оградить себя от большого потока негативной информации
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: leo2014, Pixabay

В режиме самоизоляции у многих людей может развиться чувство одиночества. Это достаточно серьезная проблема, которая будет иметь свои последствия даже после окончания пандемии коронавируса. Так считает семейный психолог Андрей Зберовский.

По его словам, в стрессовых ситуация человеку важно быть в группе, в изоляции же чувство тревоги только нарастает.

«Нам было легко уединяться, когда мы утыкались носом в свои гаджеты, находясь в переполненном вагоне метро или дома в окружении близких. На самом деле, когда возникает стрессовая ситуация, когда возникает чувство тревоги, в мозгу человека включается характерная для всех живых существ логика "свой-чужой", и нам сразу хочется прибиваться к своим, сразу преодолевать некое одиночество. Нам нужно быть в группе. и, соответственно, чтобы мы это ощущали», - пояснил Зберовский в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Как отметил семейный психолог, человек плохо переносит одиночество, потому что так заложено генетически.

«У нас есть генетический страх, например, перед змеями, перед пауками. Это как раз генетическая память, которая просыпается у ребенка, который этих животных ни разу не видел. И генетическая боязнь одиночества у нас, несомненно, тоже присутствует», - отметил Зберовский.

Психолог дал несколько советов, которые помогут справиться с одиночеством в режиме самоизоляции. По мнению эксперта, для этого необходимо оградить себя от негативной информации, побольше общаться с друзьями, знакомыми и единомышленниками в Сети и чаще смеяться.

«Первый совет - это ограничить поступление негативной информации. Не накладывать ее на себя, не применять ее к себе. Во-вторых, попытаться отнести себя к какой-то социальной группе. В тех же самых социальных сетях есть группы шахматистов, группы любителей футбола, группы любителей истории. Почувствовать, что вы относитесь к какой-то группе даже в самоизоляции. Очень важно провести ревизию социальных контактов: вспомнить всех своих одноклассников, одногруппников, соседей по детскому двору. Соцсети сейчас позволяют найти всех. Ну и конечно же юмор. Чем больше вы будете смеяться, тем выше у вас будет психологический иммунитет перед коронавирусом. А психологический иммунитет поможет и вашему здоровью в целом», - резюмировал психолог.

Режим самоизоляции введен в России с 28 марта по 30 апреля включительно. Данные меры необходимы для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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