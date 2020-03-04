Эксперт: действия Турции в Сирии - это акт агрессии

Ввод турецких войск на территорию Сирии незаконен, при этом Турция поддерживает боевиков. Об этом «Звезде» рассказала соведущая Владимира Соловьева на радио «Вести ФМ» Анна Шафран.

«Когда мы говорим о ситуации в сирийском Идлибе, мы должны понимать, что ввод турецких войск на территорию Сирийской Арабской Республики незаконен. Фактически Турция осуществляет акт агрессии, это надо очень четко понимать для себя», - подчеркнула Шафран.

По словам Шафран, сообщения о миллионах беженцев и гуманитарном кризисе в Сирии несостоятельны.

«Люди адекватные понимают, что есть объект средства контроля, и в зоне обострения работает российский центр примирения враждующих сторон, непрерывный суточный мониторинг ситуации», - пояснила она.

Так, по данным эксперта, за время боевых действий на территорию Турции из Сирии переместились не более 35 тысяч человек, и, что важно, это в основном семьи боевиков террористических группировок.

«В зону проведения Турцией военной операции переместилось до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы - до 100 тысяч человек. Это реальные цифры, которые подтверждены и соответствуют действительности. Ни о каких миллионах беженцев, еще раз, речи не идет», - сказала Шафран.

Ведущая также привела в пример слова федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, который сказал, что ситуация с открытием границ - это агрессия Турции против ЕС.