«В условиях бактериологической войны»: эксперт о работе российских медиков в Италии

Помощь в борьбе с пандемией коронавируса и лечением зараженных, которую Россия оказывает Италии, показывает всему миру, кто друг, а кто враг. Такое мнение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» высказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Также он выразил уверенность, что эти действия будут полезны не только для итальянских граждан, но и для российских медиков, которые смогут получить уникальный опыт в борьбе с инфекцией.

«В Италии - массовая пандемия, и фактически можно сказать, условия бактериологической войны. И здесь наши специалисты кроме оказания такой нужной итальянскому народу помощи смогут еще и накопить определенный опыт и отработать технологию по борьбе с новым вирусом, потому что у нас тоже есть заболевшие в этой области», - отметил Дрозденко.

Кроме того, военный эксперт заявил, что помогать итальянцам поехали не рядовые медики, а уже получившие опыт в ликвидации других вирусов специалисты.

«Эти товарищи обладают опытом ликвидации сибирской язвы, случай которой был в районе Ямала. Некоторые, насколько мне известно, участвовали в работе по лихорадке Эбола», - подчеркнул специалист.

Оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий в среду, 25 марта, в Италию доставил уже 15-й по счету самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Кроме того, в эту европейскую страну было привезено специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом.

Россия оказывает помощь Италии по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

В Италии, по последней информации, число зараженных коронавирусом превысило 69 тысяч человек, скончались 6 820.