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«Российское право превыше всего»: зачем меняют Конституцию РФ

Янис Юкша
12:45 16.03.2020
Государство должно иметь идеологию. Отрицание идеологии, с моей точки зрения, - это нонсенс
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о внесении поправок в Конституцию нашей страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Все желающие могут с ним ознакомиться.

Основному закону, по которому живет наша страна, почти 27 лет. Критики Конституции, как правило, указывают на несколько статей, которые могут негативно влиять на будущее нашей страны: верховенство международных законов над нормами РФ, запрет на любую государственную идеологию и другие.

Почему назрел вопрос о таких изменениях и какие еще «мины замедленного действия» есть в Конституции России, рассказал адвокат, профессор права и кандидат юридических наук Янис Юкша.

«Я считаю, что государство должно иметь идеологию. Отрицание идеологии, с моей точки зрения, - нонсенс. Более того, на определенных встречах, круглых столах, советах я предлагал внести в преамбулу изменения, хотя ее решили не трогать. Она может звучать приблизительно так: "Россия имеет единственную идеологию - Россия превыше всего". Это серьезная фраза, которая даст возможность быть ключом ко всему остальному моменту. Здесь сразу меркнет приоритет международного права, так называемого международного права, которое никто никогда не видел и не знает», - уверен собеседник «Звезды».

Современная Конституция России вступила в силу 25 декабря 1993 года. В ее создании принимали участие американские специалисты.

«Они очень серьезно сокрушаются сегодня, что не ухитрились развалить Россию до конца. Были совершенно конкретные планы: Россия должна перестать существовать в том виде, в котором она есть. Поэтому главные документы, которые закладывались как мина медленного действия, потому что нельзя сразу развалить такую страну, обладающую ядерным оружием, она как раз и закладывалась в главный документ - Конституцию РФ. Эти советники, которые давали подобные советы, они далеко смотрели. И сегодня мы имеем постановление Европейского суда. И это тоже иллюзия. Потому что мы не позволяем напрямую иметь юрисдикцию этого суда на территории России. Фактически это мошенническая схема для недобросовестных юристов и адвокатов, которые обманывают граждан. Поэтому надо избавиться от этих иллюзий и напрямую указать, что российское право превыше всего», - считает Янис Юкша.

В списке поправок в Конституцию, по словам профессора права, обозначена не настолько очевидная власть президента во многих вопросах, а также получение парламентом серьезных полномочий.

«Совершенно очевидно, что сегодня действующий президент закладывает некие более масштабные взаимоотношения всех ветвей власти, с тем чтобы вырабатывался какой-то консенсус и более коллегиальное принятие решения», - сказал собеседник «Звезды» в студии программы «Сегодня утром».

Для вступления поправок в силу свое мнение должны выказать граждане страны. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. ЦИК России уже представил логотип и слоган будущего голосования. Оно пройдет под девизом: «Наша страна, наша Конституция, наше решение».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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