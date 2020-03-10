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Эксперт объяснил, почему ЕС не поставляет гумпомощь в Сирию через Тартус

Андрей Аркадьев
17:05 10.03.2020
Задача Запада - поддерживать негативный образ правительства Башара Асада
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Samer Bouidani, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Медицинские и гуманитарные грузы, которые ООН и ЕС поставляют сирийцам, оказываются в руках у боевиков. Это связано с тем, что гумпомощь попадает через пункты на границе с Турцией и Ираком без согласования с сирийским правительством. Россия предлагает Западу доставлять грузы в Тартус, а уже оттуда безопасно развозить по освобожденной трассе М-4 сирийцам.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью «Звезде» рассказал, что западные страны пытаются не допустить улучшения имиджа правительства Башара Асада и официального Дамаска, поэтому отказываются взаимодействовать с властями страны.

«Существует определенная позиция, сформированная усилиями Соединенных и Штатов и их союзников на начальном этапе конфликта. Соответственно, когда Россия вмешалась в ситуацию, эта позиция усилилась», - считает Коновалов.

Он отметил, что правительство сейчас контролирует 9/10 территории Сирии, гуманитарная помощь под контролем правительства будет доходить до нуждающихся сирийцев, что не выгодно Западу, поскольку сирийский народ только укрепится во мнении, что правительство Асада было право, когда вело войну с террористами и одержало победу.

Коновалов добавил, что через Тартус удобно поставлять гумпомощь, поскольку порт хорошо оборудован, к тому же его контролирует Россия, которая заинтересована в доставке грузов адресатам. Но тогда положительный имидж РФ, который сложился на Ближнем Востоке, еще сильнее вырастет, считает специалист.

«Проще на ослах корячиться, мучаться, идти через горы для того, чтобы привезти это боевикам, а боевики уже решат, кому отдавать. Боевики отдадут гумпомощь тому, кто возьмет в руки автомат», - сказал эксперт.

На днях Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарный груз в сирийский поселок Амирия в пригороде Алеппо. Местным жителям и беженцам раздали хлеб, продуктовые наборы и одеяла. Всего выдано около 250 продуктовых наборов.

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