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Эксперт: режим прекращения огня в Сирии соблюдается

Виктор Мураховский
16:48 10.03.2020
На сегодняшний день обстановка в целом спокойная, режим прекращения огня сторонами соблюдается
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AliHajSuleiman, Keystone Press Agency, Globallookpress

Режим прекращения огня, установленный Московским протоколом во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, соблюдается. Об этом «Звезде» рассказал Главный редактор журнала «Арсенал Отечества»  Виктор Мураховский.

«На сегодняшний день обстановка в целом спокойная, режим прекращения огня сторонами соблюдается. Ни турецкие, ни сирийские подразделения не российские ВКС не осуществляют боевые вылеты и не ведут огонь артиллерии. В течение последних суток отмечалось три случая обстрелов, но со стороны радикальных исламистов и без использования крупнокалиберных систем. В целом можно считать, что режим прекращения огня соблюдается», - сказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что российская делегации Минобороны РФ вылетела в Турцию, где будут определяться конкретные меры по обеспечению демилитаризации зоны безопасности вдоль трассы М4 и по совместному патрулированию.

«В результате достигнутого соглашения и в результате наступления сирийской армии, примерно на 50 километров отодвинуты позиции боевиков вглудь территории провинции Идлиб, в результате наша авиабаза Хмеймим оказалась вне досягаемости реактивных систем залпового огня, которые ранее боевики использовали для обстрелов», - сказал эксперт.

По его словам, остается опасность нападения на авиабазу с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов, однако с ней легко справляются ЗРК «Панцирь» и «Тор», работающие на аэродроме.  

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