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1,5 минуты до Апокалипсиса: почему пошли «часы Судного дня»

Алексей Леонков
16:20 04.02.2020
Тенденция, когда любой локальный конфликт может перерасти в глобальный, подвигла ученых сократить время до дня Апокалипсиса до 100 секунд
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karsten Rose, imageBROKER.com, Globallookpress

23 января американские физики-ядерщики перевели «часы Судного дня» сразу на 20 секунд вперед. Теперь они показывают без 100 секунд полночь. То есть мир от Апокалипсиса отделяет чуть больше полутора минут. С чем это связано, журналистам программы «Специальный репортаж» объяснил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Тенденция, когда любой локальный конфликт может перерасти в глобальный конфликт, и подвигла вот этих ученых, нобелевских лауреатов, передвинуть стрелку вправо и сократить время до дня Апокалипсиса до 100 секунд», - уверен эксперт.

Исследователи считают, что стрелки перевели из-за возрастающей угрозы ядерной войны, изменения климата и распространения дезинформации в киберпространстве. Так близко к Судному дню часы еще не выставляли с начала существования проекта в 1947 году. Тогда стрелки установили на отметке 23:53.

Почему впервые за 73 года «часы Судного дня» начали отсчет не в минутах, а в секундах? Смотрите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 4 февраля в 18.30 на телеканале «Звезда».

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