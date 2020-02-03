«Цены будут расти»: эксперт рассказал о ситуации на рынке автомобилей

По данным аналитиков, в 2019 году россияне взяли рекордное количество автокредитов за последние шесть лет. Даже несмотря на общее снижение продаж авторынка в прошлом году, число займов на покупку машины выросло на 10%, а в денежном выражении - на 20%. Таким образом почти половина, а именно 45% от общего числа купленных машин, была приобретена на заемные средства.

На сегодняшний день главным драйвером роста продаж по-прежнему остаются программы государственной поддержки на покупку отечественных автомобилей. Ими могут воспользоваться граждане, которые решили приобрести свой первый автомобиль, а также семьи, воспитывающие двух и более детей. Стандартная компенсация составляет 10% от стоимости автомобиля.

Как правило рост автокредитования говорит об уверенности в завтрашнем дне. Однако в том, что количество продаваемых машин в кредит останется на том же уровне в 2020 году, ни автодилеры, ни аналитики не уверены. И главная причина возможного падения покупательского спроса на авто - это рост цен, связанный в том числе и с повышением утилизационного сбора.

Ситуацию на российском авторынке прокомментировал Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

«Цены будут расти в любом случае, и не только потому что на иностранные автомобили повышается утилизационный сбор. А потому что в общем-то инфляция всегда влияет на цены. И с другой стороны, когда автопроизводители хотят больше заработать и видят свою низкую моржу, они могут захотеть повысить цены. И на российские автомобили это, наверное, произойдет быстрее, чем инфляция, то есть рост будет больше, чем 4%», - высказал свое мнение Шибанов в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6%. Причиной роста эксперты называют повышение утилизационного сбора. При этом подорожание коснулось и автомобилей российского производства, которым эти сборы компенсируют.