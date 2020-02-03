«Бумажный» ВВП Киева: политолог предупредил об угрозе дефолта на Украине

Пламенная речь Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе связана прежде всего с долгами Украины перед МВФ, уверены политологи. Сегодня Киеву необходимо отдавать огромные долги и хоть как-то держать экономику на плаву.

Эксперты напоминают, что на 2020 и 2021 годы выпадает львиная доля уплаты долгов Украиной внешним кредиторам. Но это лишь верхушка айсберга.

С этого года Украине придется дополнительно выплачивать кредиторам от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов в год. А все потому, что еще 5 лет назад Киев договорился с Западом о списании 20% от 18-миллиардного долга. На деле же долг никто не списывал. Киев договорился отдать его в рассрочку, выпустив соответствующие облигации. Схему придумала тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. Суть схемы заключалась в следующем: если рост экономики превысит 3%, а казна наполнится более чем на 125 миллиардов долларов, то, начиная с 2020 года, держателям облигаций будут отчисляться дивиденды - до 40% от прибыли.

В прошлом году, согласно официальной статистике, рост ВВП Украины наконец превысил 3%, а бюджет составил 128 миллиардов долларов. То есть на 3 миллиарда выше заявленных 125. С этих трех миллиардов украинцам теперь и придется дополнительно заплатить.

«Рост ВВП Украины, который она якобы демонстрирует последнее время, является последствием вот той долговой политики. Это не настоящий рост, это "бумажный" рост», - объясняет директор центра политической информации Алексей Мухин в интервью «Специальному репортажу».

Эксперт уверен, что Украина не в состоянии выполнить свои долговые обязательства и будет вынуждена сдавать свои стратегические ресурсы за бесценок.

«Украина не в состоянии выполнить свои долговые обязательства. Это грозит либо дефолтом, либо списанием долгов. Но списание долгов не является механизмом, который поощряется со стороны МВФ, и по этим причинам Украина вынуждена будет сдавать свои стратегические ресурсы и свои стратегические предприятия за бесценок», - говорит Мухин.

Долговые расписки, доставшиеся Киеву от Порошенко и Яресько, будут действовать еще 15 лет. И каждый год Украина, получая прибыль, будет выплачивать кредиторам кабальный процент.

В последнее время украинский лидер все активней ищет новых покровителей в Европе. Удастся ли ему спасти экономику Киева? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа» 3 февраля в 18:30 на «Звезде».

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