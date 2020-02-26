Эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Вспышка коронавируса в Китае не должна сильно отразиться мировой экономике, считает директор финансового центра Сколково-РЭШ, профессор финансов Олег Шибанов. Свое мнение он выразил в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По его словам, замедление экономики в Китае обусловлено снижением деловой активности в связи с карантином в нескольких городах.

«Это, в общем-то, нормальная ситуация, когда вы закрываете города. У вас в принципе должна деловая активность снижаться. И мир, в принципе, может даже не ощутить этого. Замедление экономики Китая - это серьезно, но пока оценки экспертов ограничиваются ближайшими кварталами», - объяснил Шибанов.

Эксперт также усомнился во влиянии вспышки коронавируса на российский рубль. Как пояснил Шибанов, переход России на так называемую плавающую отечественную валюту позволяет в меньшей степени зависеть о того, что происходит в мире.

«Во вторник рубль отреагировал. Но в принципе плавающий рубль слабо отражается на ценах в экономике. То есть в этом плане наша замедляющаяся инфляция действительно немножко подрастет, но не так значительно», - добавил он.

Эпидемия коронавируса в мире разрастается: инфицированного человека выявили в Бразилии - это первый случай в Южной Америке. Список стран, где есть заболевшие, накануне пополнили Алжир, Хорватия, Австрия и Швейцария. В Иране диагноз коронавирус поставили заместителю министра здравоохранения, который проводил брифинги для журналистов, докладывая о ситуации с заболеваемостью.

В Китае жертвами коронавируса стали 2715 человек. Число зараженных оценивается в 78 тыс. человек, а количество вылечившихся — в 29,7 тыс. За пределами КНР из-за вспышки опасного вируса погибли 49 человек, еще 2903 заражены.