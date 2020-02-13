Юрист оценил предложение штрафовать на 40 тысяч шумных соседей

Предложение штрафовать жильцов многоквартирных домов за шум в дневное время вряд ли станет эффективным решением проблемы. Такое мнение высказал журналистам «360» адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Сейчас, по словам юриста, штрафы за нарушение тишины установлены для каждого региона, как и время в которое запрещается шуметь. Однако авторы предложения хотят унифицировать эти правила по всей стране. Большого смысла в этом адвокат не видит - норма не соблюдается сейчас и не будет работать в будущем, потому что нарушение тишины не считается серьезным правонарушением. Полиция обычно просто выезжает на место и проводит разъяснительную беседу.

«Людей они не опрашивают, свидетельские показания не собирают. <…> Люди и не настаивают. Заявил кто-то [на шум], прекратилось, что его беспокоит и тревожит, и сам дальше человек не идет в отделение, не заставляет подготовить протокол. Люди сами не доводят дело до конца. И соседи продолжают себя вести невежливо и нетактично», — заметил адвокат.

Подготовленные Советом Федерации поправки юрист назвал не самой плохой нормой, но напомнил, что речь идет только о законопроекте. Его содержание, в том числе и размер штрафов, будут не раз корректировать.