Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение Мнение

В Совфеде предложили объявить персонами нон грата тех, кто отвечает за снос советских памятников на Украине и в Польше

Олег Морозов
14:30 13.02.2020
Ни один акт вандализма на территории Польши и Украины не должен оставаться без ответа с нашей стороны
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости, Алексей Бучкин

Снос памятников советским солдатам в Польше и на Украине не должен остаться без ответа со стороны России. Так считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По мнению политика, существует как минимум два способа реагирования на акты вандализма - это санкции против государства и реальные уголовные преследования тех лиц, которые принимают непосредственные решения о ликвидации памятников.

«Каждый такой акт вандализма на территории Польши, Украины не должен оставаться без ответа с нашей стороны. Есть разные способы. Есть санкционные способы, когда можно сделать экономически больно. Есть специалисты, которые знают, в какое место нужно нанести удар, чтобы это было болезненно и неприятно для соответствующего государства, чтобы оно понимало, что без ответа это не останется. Есть конкретные должностные лица, которые принимают соответствующие решения. И тогда наше отношение к конкретным персонам, которые сегодня отвечают за эти деяния, может воплотиться в реальные уголовные преследования. Сегодня нужно объявить их персонами нон грата: запретить им появляться в зоне, которую мы так или иначе контролируем, запретить поездки в составе делегаций на переговоры по любым вопросам. Другими словами, в любом случае нужно это делать. Нужно принимать решение о персональной ответственности этих политических деятелей за снос памятников. А памятники нужно сохранять. Не можем сохранить на территории Польши - нужно сделать специальную программу, вывозить их и сохранять здесь», - предложил Морозов в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

За последние годы в Польше были уничтожены сотни мемориалов погибшим за освобождение страны красноармейцам. Седьмого февраля в городе Лешно Великопольского воеводства по решению властей приступили к ликвидации памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов. В МИД РФ назвали действия Польши «актом государственного вандализма», отметив, что местные власти старательно увеличивают и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.02.2020, 12:25
В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью разведчика Ботяна
Дата13.02.2020, 07:05
Максимальная интенсивность: МИГ-31БМ выполнили фигуры пилотажа в небе над Пермью
Дата13.02.2020, 14:14
«В штатном режиме»: глава ОКР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата12.02.2020, 18:35
Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля
Дата13.02.2020, 09:52
Хроника противостояния смерти: Минобороны рассекретило уникальные документы по случаю 75-летия освобождения Будапешта от нацистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:48 В стране и мире
Twitter оштрафовали за отказ переносить в РФ серверы с данными россиян
14:30 Мнение
мнение
В Совфеде предложили объявить персонами нон грата тех, кто отвечает за снос советских памятников на Украине и в Польше
14:19 ОПК
В УВЗ рассказали о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»
14:18 Армия
Экипажи Су-24М уничтожили «вражеские» объекты ПВО под Волгоградом
14:14 Спорт
Видео
«В штатном режиме»: глава ОКР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Колонна турецкой техники входит в Идлиб: Минобороны РФ опубликовало видео с БПЛА
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.