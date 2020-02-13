В Совфеде предложили объявить персонами нон грата тех, кто отвечает за снос советских памятников на Украине и в Польше

Снос памятников советским солдатам в Польше и на Украине не должен остаться без ответа со стороны России. Так считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По мнению политика, существует как минимум два способа реагирования на акты вандализма - это санкции против государства и реальные уголовные преследования тех лиц, которые принимают непосредственные решения о ликвидации памятников.

«Каждый такой акт вандализма на территории Польши, Украины не должен оставаться без ответа с нашей стороны. Есть разные способы. Есть санкционные способы, когда можно сделать экономически больно. Есть специалисты, которые знают, в какое место нужно нанести удар, чтобы это было болезненно и неприятно для соответствующего государства, чтобы оно понимало, что без ответа это не останется. Есть конкретные должностные лица, которые принимают соответствующие решения. И тогда наше отношение к конкретным персонам, которые сегодня отвечают за эти деяния, может воплотиться в реальные уголовные преследования. Сегодня нужно объявить их персонами нон грата: запретить им появляться в зоне, которую мы так или иначе контролируем, запретить поездки в составе делегаций на переговоры по любым вопросам. Другими словами, в любом случае нужно это делать. Нужно принимать решение о персональной ответственности этих политических деятелей за снос памятников. А памятники нужно сохранять. Не можем сохранить на территории Польши - нужно сделать специальную программу, вывозить их и сохранять здесь», - предложил Морозов в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

За последние годы в Польше были уничтожены сотни мемориалов погибшим за освобождение страны красноармейцам. Седьмого февраля в городе Лешно Великопольского воеводства по решению властей приступили к ликвидации памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов. В МИД РФ назвали действия Польши «актом государственного вандализма», отметив, что местные власти старательно увеличивают и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям.