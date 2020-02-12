В Совфеде считают, что у США нет пока ресурсов для освоения Арктики

На сегодняшний день у США нет ресурсов для закрепления своих позиций в Арктике, но в планах Дональда Трампа - сформировать потенциальный военный кулак в регионе. Так считает член Совета Федерации ФС РФ Игорь Морозов.

«Я неоднократно слышу от американских военных, что им необходимо формировать арктические войска. Американцы активизировались в Арктике, да и не только американцы. Но у них нет сегодня техники для Арктики, нет кораблей. Однако Трамп увеличивает военный бюджет в том числе для того, чтобы приступить к формированию потенциального военного кулака в Арктике. И он должен опираться на арктические страны. В первую очередь, я уверен, это Норвегия. Он должен где-то закрепляться - там, где Россия формирует свой новый энергетический потенциал. И совершенно очевидно, что он будет закрепляться в Арктике», - объяснил Морозов в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По мнению члена Совфеда, сегодня, когда идет борьба за природные ресурсы, нам необходимо моделировать ситуацию, при которой России придется защищать свои объекты в Арктике.

«Генеральный штаб должен моделировать ситуацию, когда мы будем защищать не только прохождение судов по Северному морскому пути, но и защищать наши нефтяные платформы, все другие экономические объекты и субъекты экономической деятельности в Арктике. Для этого нужно укреплять наш северный арктический округ, развивать новые арктические технологии, которые позволят нашей технике работать в любых условиях тех температур, которые сегодня для американцев невозможны», - подытожил Морозов.

В марте прошлого года Россия объявила о введении новых правил прохода по Северному морскому пути. Речь идет не о запрете прохода, а лишь о дополнительных условиях. Так, пребывание в территориальных водах России любого иностранного корабля должно быть согласовано за 45 суток. Также в целях безопасности корабль обязан вести российский лоцман. В свою очередь США претендуют на открытый доступ к российским территориальным водам. Они обосновывают это тем, что часть маршрута проходит по американским территориальным водам. Кроме того в Вашингтоне требуют ликвидировать наши воинские части, базирующиеся на российских арктических островах, а также расположенные на береговой линии РФ гарнизоны.