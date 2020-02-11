Эксперт рассказал о векторе отношений России и США после оправдания Трампа

Очередная победа Дональда Трампа над демократами не повлияет на сегодняшний вектор отношений России и США. Итог голосования по импичменту в Сенате открывает американскому лидеру дорогу к следующему президентскому сроку, и сейчас его мысли заняты лишь предстоящими выборами. Так полагает журналист-международник Михаил Таратута.

«Я думаю, что максимум мы будем видеть лишь небольшое смягчение. Может быть. Это не после импичмента, а только после перевыборов. Сейчас ничего не изменится. У него совершенно другие задачи. У него на носу выборы, в которых ему нужно победить», - объяснил Таратута в программе «Между тем».

Дональду Трампу предъявили обвинение в превышении полномочий после телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы предложил украинскому коллеге начать расследование в отношении Джо Байдена в обмен на военную помощь. Еще одна статья обвинения был добавлена в связи с запретом сотрудникам администрации принимать участие в расследовании в рамках процедуры импичмента. Однако по решению сената Конгресса США Трампа оправдали по обеим статьям.