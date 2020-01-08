Процесс «око за око»: эксперт об ответном ударе Ирана по базам США

Если в результате ответного удара базам США были причинены реальные потери, то американцы могут предпринять новые шаги для эскалации конфликта. Об этом рассказал «Звезде» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это все серьезно - начался процесс “око за око”, последовал ответный удар. Мы не знаем последствий этого удара, что там произошло, но тем не менее шаг ответный сделан, если потери будут реальные, конечно, американцы могут предпринять новые шаги по эскалации двустороннего конфликта. Этот процесс может затянуться, либо затянуться в масштабное противостояние, даже в войну между двумя странами, что в этом “взрывоопасном” регионе всегда опасно, потому что рядом страны с застарелыми противоречиями - Израиль, арабские страны, конечно, это все может вылиться в многосторонний конфликт», - заявил Джабаров.

По его словам, сейчас то время, когда «нужно вспомнить, что есть такой орган, как Совбез ООН». Джабаров отметил, что обязательно нужно заслушать две стороны, попытаться хотя бы остановить это противостояние и понять, чего добивается Трамп.

«Я надеюсь, что здравые головы победят, потому что если будет использовано ядерное оружие в конфликте, последствия могут быть непредсказуемые. Точно весь мир осудит американцев, потому что в наше время применять ядерное оружие - это смерти подобно для всей цивилизации. Поэтому очередная реакция может начаться где угодно. Я думаю, что до этого не дойдет, а в обычном противостоянии, конечно, американцы сильнее, но иранцы-воины, они не сдадутся, они могут получить второй Вьетнам», - заявил эксперт.

Ночью 8 января по американским военным объектам на базах Айн аль-Асад и Эрбил в Ираке были выпущены 15 баллистических ракет. Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что операция «Мученик Сулеймани» была ответом Тегерана на убийство США генерала Касема Сулеймани.