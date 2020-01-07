В Совфеде дали оценку действиям Ирана по отношению к Пентагону
Ситуацию между США и Ираном надо обсуждать в Совбезе ООН
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Сенатор Владимир Джабаров назвал признание Пентагона Ираном террористической организацией «эмоциональностью иранских властей».
«Я понимаю гневные чувства иранцев насчет такой потери - погиб Сулеймани. Но все-таки такие громкие заявления, как признать США страной террористов, я бы не стал. Скорее всего, это эмоциональное иранских властей. Конечно, надо ставить вопрос на обсуждение в Совбезе, как-то надо ситуацию возвращать в нормальное русло», - заявил «Звезде» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
Напомним, Иран признал Пентагон террористической организацией. За это решение единогласно проголосовал иранский меджлис. Также террористической организацией отныне Тегеран считает и американскую армию.