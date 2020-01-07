Эксперт назвал вероятный сценарий развития отношений между США и Ираном

Эксперт обозначил вероятный сценарий событий, который развернется между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

По словам ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, пока крупного военного конфликта между США и Ираном не будет, поскольку в случае массированного удара в него будут вовлечены и другие страны, прежде всего Израиль.

«Иран будет наносить удары по Израилю, поэтому, я не думаю, что США начнут этот конфликт», - заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Сейчас слово за Ираном, после убийства Сулеймани иранские представители заявили, что будет военный ответ. Я думаю, это будет, но в какой форме - это сложно пока говорить, но вполне возможно, что это будут какие-то акты военные или военно-политические, диверсионные в районе Ормузского пролива. Могут быть какие-то диверсионные акты в отношении американских объектов в районе Персидского залива. Американские базы находятся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Иордании. Эти объекты могут подвергнуться какой-либо форме атаки со стороны Ирана», - отметил он.

Иран признал Пентагон террористической организацией. За это решение единогласно проголосовал иранский меджлис. Также террористической организацией отныне Тегеран считает армию США.