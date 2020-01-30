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Генерал-лейтенант назвал цель учений НАТО «Защитник Европы 2020»

Айтеч Бижев
11:25 30.01.2020
Мы будем отслеживать учения Defender Europe 2020 в обязательном порядке
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Department of Defense, flickr

Весной этого года НАТО проведет масштабные учения под названием Defender Europe 2020 (Защитник Европы 2020). В ходе маневров США планируют перебросить в Европу 20 тысяч своих солдат и офицеров, что станет крупнейшей передислокацией войск из США в Европу для тренировочных целей за последние 25 лет.

По сценарию условным противником Североатлантического альянса выбрано государство, равное по силе НАТО. Если учесть, что маневры пройдут на территории Литвы и Польши, нетрудно догадаться, какую именно страну выбрали условным противником. Помимо традиционного противостояния на море, суше и в воздухе к маневрам добавятся две новые опции - моделирование киберсражений и космических войн.

В интервью программе «Между тем» заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003-2007 годах, генерал-лейтенант Айтеч Бижев назвал реальные цели предстоящих учений Альянса. По мнению  военного эксперта, с помощью крупнейших маневров НАТО не только будет проверять свои возможности, но и собирать информацию о российском вооружении.

«Цель этих учений - во-первых, освоить театр военных действий, переброску войск и, естественно, пощупать наши границы. Проводя эти учения, они будут проводить разведывательные полеты, будут использоваться все средства радиоэлектронного подавления. Они будут анализировать радиоэлектронную обстановку, потому что, проходя учения, естественно, будут полеты и перелеты нашей авиации. Мы будем наблюдать за ними, будем включать радиолокационные станции, которые работают на разных частотах. Естественно, эту информацию они будут собирать. чтобы после учений все это дело проанализировать и посмотреть, как Россия реагирует, и в каком реально состоянии находятся войска противовоздушной обороны, береговой охраны, средства нашего высокоточного оружия», - объяснил Бижев.

В то же время генерал-лейтенант  подчеркнул, что Россия в обязательном порядке будет отслеживать учения НАТО.

«Естественно, мы будем отслеживать эти учения в обязательном порядке. Это и для нас учеба, это хорошая тренировка», - подчеркнул эксперт.

В учениях Defender Europe 2020 примут участие почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран Альянса. Они пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Всего к маневрам будут привлечены представители 18 государств.

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