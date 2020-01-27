Ученый назвал сроки создания вакцины от китайского коронавируса

Вакцина от коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, требует не менее полутора лет разработки. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра геномных исследований института биологии гена РАН, Алексей Дейкин.

«Вакцина требует не менее полутора лет разработки и еще не менее 3-4 месяцев регистрации. Поэтому завтра она не появится», - пояснил эксперт в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению Дейкина, разработка вакцины возможна лишь в том случае, если медицинское сообщество реально сконцентрируется на его создании в течение ближайших лет. В то же время эксперт не исключил, что о вспышке коронавируса забудут уже через несколько месяцев.

«Сейчас вся эта истерия связана больше с развитием медиасферы, с развитием социальных сетей. Смертность от гриппа выше, и не только от птичьего, где смертность достигает 50% от зараженных. Мы все забываем о том, что самый обычный грипп во время эпидемии уносит до 650 тысяч жизней на планете», - напомнил Дейкин.

Ученый также выразил уверенность в том, что россиянам не стоит бояться распространения коронавируса на территории нашей страны.

«В России у нас очень хорошо работают санитарные службы, и я уверен, что никаких эксцессов они не допустят», - подчеркнул Дейкин.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря. По последним данным, количество погибших в результате новой эпидемии в КНР увеличилось до 80 человек. Всего в мире зарегистрировано 2744 случая заражения. Инфицированные есть в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, на Тайване, в Австралии, Канаде, США и во Франции. В России случаев заболевания не выявлено.