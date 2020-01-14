Историк назвала ключевую причину убийства иранского генерала Сулеймани

Дональд Трамп надеялся, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани позволит ему консолидировать общество и показать себя героем в преддверии президентских выборов. Так полагает историк Дарья Митина.

«Как это цинично ни прозвучит, ключевая причина, основная, она внутриполитическая. В ноябре Трампу предстоят выборы, он выходит на них не в лучшей форме, плюс над ним нависает импичмент. В его представлении, в его системе ценностей это некая акция, которая позволит консолидировать общество и показать себя героем. Но, как мы видим по многотысячным демонстрациям в том же Нью-Йорке и Вашингтоне, общество не очень консолидировано. Если он какое-то общество и консолидировал, то, скорее всего, иранское», - отметила Митина в программе «Сегодня утром».

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США в международном аэропорту Багдада 3 января во время своего дипломатического визита в столицу Ирака. В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».