«Слишком популярный»: какую опасность для Вашингтона представлял иранский генерал Сулеймани

Погибший генерал Касем Сулеймани представлял опасность для Вашингтона, потому что давал иранцам возможность почувствовать себя победителями. Так полагает иранист, эксперт Российского Института Стратегических Исследований Марианна Баконина.

«Сулеймани был иконой, образцом для подражания для очень многих молодых не только иранцев, но и мусульман по всему Ближнему и Среднему Востоку. Но он и мертвый будет этой иконой, этим образцом для подражания. Он дал иранцам возможность почувствовать себя победителями, почувствовать себя героями. Он был популярен даже среди иранцев с американскими паспортами», - пояснила эксперт в интервью «Специальному репортажу».

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США в международном аэропорту Багдада 3 января. В ответ на операцию Вашингтона Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по двум американским базам в иракских Айн аль-Асаде и Эрбиле.

Позже командующий ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде раскрыл основную цель атаки на военные объекты США. По его словам, проводя операцию «Мученик Сулеймани» Тегеран не хотел, чтобы атака привела к жертвам среди военнослужащих и пытался добиться начала «изгнания американских войск из региона».

Смотрите новый выпуск «Специального репортажа» 13 января в 18:30 на телеканале «Звезда».