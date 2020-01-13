Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение Мнение

«Слишком популярный»: какую опасность для Вашингтона представлял иранский генерал Сулеймани

Лина Давыдова
10:08 13.01.2020
По словам эксперта Российского Института Стратегических Исследований Марианны Бакониной, Сулеймани был образцом для подражания среди иранской молодежи, что не нравилось Вашингтону.
© Видео: ТРК "Звезда"

Погибший генерал Касем Сулеймани представлял опасность для Вашингтона, потому что давал иранцам возможность почувствовать себя победителями. Так полагает иранист, эксперт Российского Института Стратегических Исследований Марианна Баконина.

«Сулеймани был иконой, образцом для подражания для очень многих молодых не только иранцев, но и мусульман по всему Ближнему и Среднему Востоку. Но он и мертвый будет этой иконой, этим образцом для подражания. Он дал иранцам возможность почувствовать себя победителями, почувствовать себя героями. Он был популярен даже среди иранцев с американскими паспортами», - пояснила эксперт в интервью «Специальному репортажу».

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в результате атаки США в международном аэропорту Багдада 3 января. В ответ на операцию Вашингтона Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по двум американским базам в иракских Айн аль-Асаде и Эрбиле.

Позже командующий ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде раскрыл основную цель атаки на военные объекты США. По его словам, проводя операцию «Мученик Сулеймани» Тегеран не хотел, чтобы атака привела к жертвам среди военнослужащих и пытался добиться начала «изгнания американских войск из региона».

Смотрите новый выпуск «Специального репортажа» 13 января в 18:30 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.01.2020, 16:35
Трансграничная гуманитарная помощь Сирии продлена на полгода
Дата11.01.2020, 13:30
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился к месту базирования в Североморск
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.01.2020, 06:05
«Звездный налет» для ПВО: «Адъютант» завершит испытания в 2020 году
Дата12.01.2020, 04:00
Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:29 В стране и мире
Видео
«Открыл дорогу в кино»: исполнитель роли Сыроежкина о работе с Бромбергом
10:08 Мнение
мнение
«Слишком популярный»: какую опасность для Вашингтона представлял иранский генерал Сулеймани
10:04 В стране и мире
Видео
СК обнаружил «вора в законе» в одной из колоний
10:00 В стране и мире
Видео
В Ленинградской области столкнулись пассажирский автобус и восемь автомобилей: видео
09:51 В стране и мире
«Это был разрыв шаблонов»: актриса из фильма «Чародеи» о своем знакомстве с Бромбергом
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Морковный «дождь»: в Австралии с воздуха сбросили пищу пострадавшим при пожарах животным
Видео
На Украине назвали сумму компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Видео
На Алтае школьник заплатил за девушку с ребенком в автобусе и стал миллионером
Видео
Необычные кадры примирения волков и кабанов попали на видео
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Пилот сбитого украинского лайнера перед катастрофой говорил с Тегераном
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.