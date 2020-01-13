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Зара назвала главные отличия конкурса «Новая Звезда» от других вокальных проектов

Зара
18:46 13.01.2020
Конкурс «Новая Звезда» отличается честностью
Зара назвала главные отличия конкурса «Новая Звезда» от других вокальных проектов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Член жюри «Новой Звезды-2020» певица Зара рассказала о главных особенностях этого вокального конкурса. По словам Заслуженной артистки России, особенность данного проекта заключается в том, что в нем участвуют артисты, представляющие все регионы страны.

«Без преувеличений в конкурсе участвует вся страна, то есть 85 регионов, 85 артистов. Так, мы показываем, какая у нас огромная страна и как много в ней талантливых исполнителей», - отметила Зара в комментарии «Звезде».

Еще одна особенность конкурса «Новая Звезда-2020» - это исполнение новых песен, написанных специально для участников. Прошедшие в полуфинал музыканты поют авторские произведения, сочиненные либо ими самими, либо профессиональными композиторами.

«Когда они (конкурсанты - прим.ред) выходят в следующий этап, они могут исполнить свою песню - или собственного сочинения. Специально созданную под их голос, под их стиль. И это очень здорово, потому что очень часто мы видим, как на конкурсах артист невероятно круто поет чужой репертуар - в основном, иностранный - но как только из его уст звучит собственная песня, артист абсолютно теряется, у него нет собственного лица», - подчеркнула Заслуженная артистка РФ.

Подробно Зара рассказала и о судействе на конкурсе «Новая Звезда».

«Никто не оказывает давления на членов жюри. Артисты это тоже видят, чувствуют. Мне в соцсетях пишут, что давно не встречали такого честного конкурса. И все члены жюри разные. Кроме того в конкурсе необычные правила участия. Выходит артист на сцену, и в ходе его выступления каждый из пяти членов жюри может погасить свою звезду, если им что-то не понравилось по разным критериям, которых достаточно много. Были и такие члены жюри, которых просто что-то не зацепило в выступлении. Если артист поет без души, если он это делает просто технично, он может не завоевать, не тронуть сердца публики», - обратила внимание Зара.

Заслуженная артистка России также оценила уровень команды, работающей над конкурсом «Новая Звезда».

«Хочу отметить большую профессиональную команду, которая бережно работала над каждым конкурсантом. С каждым годом уровень конкурса возрастает, мы видим, как растет рейтинг . Я рада, быть частью этого проекта», - заключила певица.

Сегодня в эфире телеканала «Звезда» был объявлен победитель Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» по результатам зрительского голосования. Им стал представитель Калмыкии Лиджи Горяев. Ранее в финале конкурса жюри выбрали своего фаворита - участницу из Краснодарского края Софию Легран. Оба победителя получили в качестве приза по 1 миллиону рублей.

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