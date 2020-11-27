Оказывать на РФ давление бесполезно: политолог прокомментировал призыв ФРГ говорить с Россией «с позиции силы»

Политолог Василий Белозеров прокомментировал заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«Хотелось бы знать, почему она так сказала, из каких соображений, потому что она прекрасно понимает, что разговаривать с Россией с позиции силы бесполезно, кто об этом лучше знает, как не министр обороны Германии», - сказал Белозеров «Звезде».

Эксперт предположил, что она выступила с подобным заявлением в рамках политической борьбы и решения какой-то политической задачи. Он отметил, что в настоящее время ни весь блок НАТО, ни Германия в частности не имеют возможности оказывать на Россию силовое давление.

«Если на то пошло, в течении нескольких лет живет Россия в условиях, когда против нее объявлены санкции, и на Западе прекрасно осознают, что никакого эффекта эти санкции не возымели. Пусть это неразумное заявление останется на совести министра обороны Германии, и видимо ей не хватает того качества, которое немцы называют коммуникативной компетентностью», - заключил Белозеров.

В Минобороны России ранее отметили, что подобные заявления демонстрируют неспособность немецкого министра предложить что-то значимое для укрепления безопасности в Европе.