Историческая правда: кто и зачем ведет ожесточенные баталии вокруг начала Второй мировой

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

У нас, как обычно, конец августа - начало сентября - это время ожесточенных международных политических баталий вокруг событий начала Второй мировой войны. А в этом году особенно. Здесь и юбилей Договора о ненападении между СССР и Германией.

Кстати, именно так - «договор о ненападении» - его стоит называть. Вы же знаете: язык и слова определяют наше сознание. Поэтому никогда не стоит идти на поводу у разного рода мастеров психологической войны. Выражение «пакт Молотова-Риббентропа» - это образцовый, рафинированный пример манипуляции.

А вот «договор о ненападении» - вот это будет правильно. В полном соответствии с исторической правдой. Еще юбилей: 1 сентября в Варшаве шумно отмечали 80 лет с официального начала Второй мировой войны - нападения Гитлера на Польшу.

Хотя, по большому счету, начало конфликта стоило бы отсчитывать от Мюнхенского сговора, предательства Запада с последующим захватом и расчленением Чехословакии. А если отказаться от все еще преобладающего сейчас западоцентричного взгляда на историю - то мировая война началась не в Европе, а на Востоке, с японской агрессии в Китае в июле 1937-го.

И вот еще задело, если честно. 29 августа был очень важный для нас всех, хотя и оставшийся почти незамеченным юбилей.

70 лет первому испытанию первой советской атомной бомбы РДС-1 на полигоне в Семипалатинске. Это был важнейший шаг к ядерному паритету. Этому взрыву мы обязаны очень и очень многим. Например, тому, что многочисленные разработанные в Вашингтоне планы атомных бомбардировок советских городов так и остались на бумаге.

Но вот какая в связи с этим странная история выяснилась. Десять лет назад Организация Объединенных Наций объявила 29 августа официальным «международным днем действий против ядерных испытаний». Ничего не имею против самого запрета, я против испытаний. Но сама дата? Какого, простите, черта? Почему не 16 июля? День, когда американцы взорвали свою первую атомную бомбу в пустыне Невада? Мелочь, скажете вы? Кому какое дело до ООНовских официальных дат?

Из таких вот «мелочей» и состоит информационная война против России. Самое первое испытание атомного оружия провела Америка - на это как бы закрываем глаза. Реальные атомные бомбежки японских городов - это как бы норма жизни. А ответный, достигнутый чудовищным напряжением сил советский взрыв в Семипалатинске - это нельзя, нехорошо. Давайте о том в документах ООН пропишем!

К огромному сожалению, придется признать, что наши дипломаты как-то не заметили этой манипуляции. Дьявол, как известно, в деталях. Не настояли на том, чтобы датой борьбы против ядерных испытаний стало именно американское 16 июля. Ну а теперь к информационно-идеологической войне, что называется, по-крупному. Вернемся к событиям начала недели в Варшаве.

Траурную, по сути, дату начала кровавой бойни с десятками миллионов жертв участники юбилейных мероприятий удивительным образом смогли превратить то ли в фарс, то ли в судебный процесс над Красной Армией, Советским Союзом и Россией. Муза истории Клио, думаю, тихо рыдала в сторонке от бессилия, пока политики Запада и НАТО произносили с трибун пламенные русофобские речи.

«То, что мы сейчас видели в Варшаве - это вообще за гранью добра и зла. Я имею в виду мероприятия, которые были приурочены к началу Второй мировой войны, а вылились в какой-то гимн некому либеральному миропорядку и делению стран на "своих" и"чужих". Вы понимаете, вот такого беззастенчивого исторического вранья не было на моей памяти давно, понимаете?», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И примеров вранья было множество. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вдруг заявила, что Вторая мировая война закончилась не 2 сентября 1945-го, а всего лишь 25 лет назад. Новое слово в исторической науке! Британский премьер Джонсон, как обычно, попытался уравнять Гитлера и Сталина. Дескать, Польша в сентябре 1939-го оказалась между нацистским молотом и коммунистической наковальней.

Впрочем, он забыл упомянуть, где в тот момент была Великобритания. Это очень хороший, хотя и скользкий вопрос - кто и как в Лондоне подтерся соглашением о военной взаимопомощи в случае немецкой агрессии. И почему, объявив 3 сентября 1939-го войну Германии, в течение последующих недель ни Париж, ни Лондон даже пальцем не пошевелили ради спасения Польши. Зато теперь у поляков к ним вообще никаких претензий! Хорошо иметь короткую и избирательную, как у амебы, память.

И вот еще просто потрясающий пример того, как выглядит стирание истории, манипулятивная технология подмены понятий и ухода от ответственности. Удивительное заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович: «Хорватский народ, учитывая общее количество населения, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе: в ней приняло участие более полумиллиона хорватских граждан».

Вот буквально только что на ваших глазах президент Хорватии несколькими ловкими движениями речевого аппарата перевела хорватский коллаборационистский режим из нацистских пособников и жесточайших кровавых преступников - если вы ничего не знаете и никогда не слышали, почитайте, например, про то, что за такой инструмент - «сербосек», изобретение хорватских усташей. У вас волосы на голове будут шевелиться, а по ночам сниться кошмары.

Так вот, фразой про то, что «хорватский народ внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе, Колинда Грабар-Китарович превратила хорватских нацистов чуть ли не в главных участников антигитлеровской коалиции. Еще более странно происхождение цифры - полмиллиона человек антифашистского сопротивления. Если речь идет о югославской партизанской народной армии - то в ней как раз и было полмиллиона. Только как раз сербских партизан хорватские усташи убивали с особой жестокостью.

Не мной было подмечено: еще парочка таких юбилеев, и празднование начала Второй мировой войны превратится сначала в оплакивание нацистских преступников, а потом и в их чествование. Как это давно происходит и в Прибалтике, и на Украине в последнее время. И теперь два слова про фарс. Не знаю, понимал ли Дональд Трамп, в какое мероприятие ввязывается, или советники подсказали, но он очень хитро и умело соскочил. Под предлогом подготовки к урагану. А сам, впрочем, отправился играть в гольф. Но перед тем отметился довольно двусмысленной фразой. Короче, он поздравил первую жертву мировой войны с годовщиной совершенного над ней насилия. Дескать, праздник, ребята, отмечайтесь и веселитесь там, только без меня: «Я хотел бы поздравить Польшу, это великая страна и великий народ. В Америке живет много поляков, около восьми миллионов. Мы любим польских друзей, и я надеюсь скоро там быть».

Весельчак этот ваш Дональд Трамп. Весельчак и забавник. Но вот что интересно. Сегодня поляки считают себя ближайшим союзником Америки внутри Евросоюза. В некотором смысле они даже являются «пятой колонной» США, засланным казачком, внедренным для того, чтобы тихой сапой проталкивать в ЕС американские интересы.

Но если вернуться на 80 лет назад, то всплывает любопытный исторический факт, о котором ныне вспоминают крайне редко. А точнее - почти никогда. И сейчас вы поймете, почему. 1 сентября 1939-го посол США во Франции сообщил в Вашингтон о вторжении Германии в Польшу, неизбирательных бомбежках городов, тысячах жертв среди гражданского населения. Одним словом, о начале мировой кровавой бойни. И что делает президент Рузвельт? 5 сентября он подписывает два документа - один из них касается запрета поставок вооружений воюющим сторонам. Правда, через пару месяцев запрет отменили, под давлением промышленников. Ведь надо было ковать деньги, пока в Европе горячо.

А вторым документом был меморандум о нейтралитете. Дескать, Америка не будет вмешиваться в конфликт Германии и Польши. То есть понимаете? 5 сентября 1939 года Соединенные Штаты Америки, по сути, сдали Польшу Гитлеру. Рузвельт демонстративно умыл руки. И тем самым поощрил Германию к дальнейшим убийствам, бомбежкам, концлагерям и вообще к холокосту.

Рузвельт фактически сделал то же самое, что за несколько месяцев до этого проделали руководители Англии и Франции - те сдали Чехословакию. А в сентябре 1939-го Конгресс США и Рузвельт положили Польшу на тарелочку с голубой каемочкой, поставили перед Гитлером и отошли в сторонку. Смотреть, как нацисты, рыгая и чавкая, пережевывают польскую армию.

И что, есть ли у современной Польши по этому поводу какие-либо исторические претензии к Америке? По поводу позорного нейтралитета в трагический час? Напротив, сейчас у них там любовь-морковь, вплоть до унизительно лизоблюдских предложений назвать будущую американскую военную базу в Польше «Форт Трамп».

По поводу «унизительных» я не преувеличиваю. Помните прекрасный снимок годичной давности? Сентябрь 2018-го. Овальный кабинет. Вальяжный Трамп в кресле и примостившийся где-то сбоку польский президент. Подписывает документ стоя, в изящном полупоклоне.

Кстати, на мероприятиях в Варшаве польский президент много говорил о небывало хороших отношениях нынешней Польши и Германии. То есть, по сути, поляки простили немцам войну, и шесть миллионов жертв. Америке простили предательство. И лишь Советскому Союзу, да и нынешней России не прощается вообще ничего. Вам не кажется это несколько странным?