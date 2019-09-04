От «Форпоста» до «Охотника»: главные преимущества новейших беспилотников

Министерство обороны России показало испытания сразу нескольких новейших беспилотников. Редактор журнала «Арсенал Отечества»: Алексей Леонков объяснил, в чем преимущество таких дронов по сравнению с пилотируемыми аппаратами.

По словам эксперта, основное - это человеческий фактор. Он отметил, что беспилотники способны находиться в воздухе свыше суток. Операторы могут поменяться, а боевая задача продолжит выполняться. Человеку находиться такое же время в воздухе сложно. Важно и то, что оператор останется жив, даже если с дроном что-то случится.

«Второе, беспилотник по своей конфигурации, находясь в воздухе, является одной из сложных целей для некоторых комплексов в силу малозаметности», - заявил эксперт в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

При этом дрон выполняет широкий спектр задач по ведению разведки и передаче информации в режиме реального времени.

Испытание новейших беспилотников в нашей стране продолжается. Свой первый полет в конце августа совершил «Альтиус-У». Его особенностями являются применение спутникового канала управления. Это делает радиус его применения практически неограниченным.

Еще один беспилотник «Форпост-Р» - это обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Он создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение производства РФ.

Появилось и новое видео испытаний новейшего «Охотника». Дрон изготовлен по схеме «летающее крыло» с применением спецматериалов и покрытий, которые делают БПЛА практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.