Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение Мнение

Абсурдная ситуация: почему Россию не позвали в Польшу по случаю годовщины начала Войны

Игорь Пшеничников
14:37 03.09.2019
Не пригласить на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны в Польшу Россию - это абсурд, это трагикомично
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

1 сентября в Польше прошли торжественные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Среди приглашенных - лидеры Австралии, Канады и Германии. Всего - 40 иностранных делегаций, это 250 гостей. Россию - страну, победившую фашизм - в Польшу не пригласили. Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, назвал это решение абсурдным.

«Это просто фарс. Не пригласить на мероприятие Россию, страну, которая вынесла главные тяготы Второй мировой войны, которая внесла наибольший вклад и жертвы в победу над фашизмом - это абсурд, это трагикомично», - уверен Пшеничников.

Среди присутствовавших отметился и новый президент Украины Владимир Зеленский. А вот от участия в торжественных мероприятиях отказались главы Белоруссии и Армении. Свой визит отменил и американский лидер.

«Почему Трамп отказался приехать в Польшу на это мероприятие? Чтобы не быть в числе тех, над которыми будет смеяться весь мир. А над ними будут смеяться. Это встреча клоунов за пределами арены» - считает эксперт.

Как поляки превратили в фарс годовщину мировой трагедии? Почему демонстративно не приглашенный в Варшаву президент России оказался в списке почетных гостей церемонии? Смотрите новое расследование журналистов программы «Специальный репортаж» 3 сентября в 18.30 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.09.2019, 22:31
Путин резко высказался о чиновнице, оскорбившей жителей Тулуна
Дата03.09.2019, 08:24
Огонь Т-90 и бой гранатометчиков: кадры масштабных учений под Волгоградом
Дата02.09.2019, 09:22
Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на Кубке вызова в Казани
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата03.09.2019, 12:05
Шойгу: «Вертолеты России» существенно снизили стоимость на Ми-28НМ для МО РФ
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:07 В стране и мире
Видео
В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе
15:05 В стране и мире
Лукашенко назвал причину закрытия границы Белоруссии с Украиной
14:57 Армия
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае
14:37 Мнение
мнение
Абсурдная ситуация: почему Россию не позвали в Польшу по случаю годовщины начала Войны
14:29 В стране и мире
Видео
«Какой вы уполномоченный?»: Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В ночном клубе Махачкалы произошла драка со стрельбой: видео
Поветкин отреагировал на отказ Усика драться с россиянами
Ушедшего из дома после ссоры с мамой 9-летнего мальчика нашли мертвым под Калугой
Видео
Не терять надежду: родители нашли дочь, пропавшую в электричке 20 лет назад
Видео
Чудовище с десятками щупальцев: у берегов Аляски выловили удивительное животное
Видео
Посадка без аэродрома: Ил-76 не нужна ВПП
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.