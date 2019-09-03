Абсурдная ситуация: почему Россию не позвали в Польшу по случаю годовщины начала Войны

1 сентября в Польше прошли торжественные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Среди приглашенных - лидеры Австралии, Канады и Германии. Всего - 40 иностранных делегаций, это 250 гостей. Россию - страну, победившую фашизм - в Польшу не пригласили. Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, назвал это решение абсурдным.

«Это просто фарс. Не пригласить на мероприятие Россию, страну, которая вынесла главные тяготы Второй мировой войны, которая внесла наибольший вклад и жертвы в победу над фашизмом - это абсурд, это трагикомично», - уверен Пшеничников.

Среди присутствовавших отметился и новый президент Украины Владимир Зеленский. А вот от участия в торжественных мероприятиях отказались главы Белоруссии и Армении. Свой визит отменил и американский лидер.

«Почему Трамп отказался приехать в Польшу на это мероприятие? Чтобы не быть в числе тех, над которыми будет смеяться весь мир. А над ними будут смеяться. Это встреча клоунов за пределами арены» - считает эксперт.

Как поляки превратили в фарс годовщину мировой трагедии? Почему демонстративно не приглашенный в Варшаву президент России оказался в списке почетных гостей церемонии? Смотрите новое расследование журналистов программы «Специальный репортаж» 3 сентября в 18.30 на телеканале «Звезда».