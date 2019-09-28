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Не за это платят: как Bild замалчивает преступления западной коалиции в Сирии

Николай Петров
12:45 28.09.2019
Газеты типа Bild обеспечивают информационно-идеологическую поддержку войнам Запада
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Samer Bouidani, Globalllookpress
Задело. Выпуск от 28.09.2019 г.

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

«Двадцать четвертого сентября в газете Bild появилась заметка журналиста Юлиана Репке, в которой тот из всего большого развернутого интервью министра обороны России Сергея Шойгу "Московскому комсомольцу" выхватил один-единственный тезис про то, что с учетом сирийского опыта было доработано около 300 видов вооружения, а 12, считавшихся перспективными, сняты с вооружения. А затем, переворачивая эту информацию в нужном для себя ключе, в первом же абзаце Юлиан Репке одним ловким движением пера обвинил российских военных в гибели 6 500 мирных жителей, в том числе женщин и детей, в школах и больницах.

Откуда взялась эта цифра, где ее источник, автор, естественно, не сообщил. Как у нас говорят, "высосал из пальца". Интересно, что специалистом по Сирии Юлиан Репке стал внезапно в 2015 году, только после начала операции российских ВКС. До этого главной темой его публикаций была Украина и злобная, темная, мрачная Россия.

В течение всех последних лет журналист Репке активно выступал исключительно в поддержку джихадистов, призывал к бомбардировкам Сирии, физической ликвидации Асада, а также к установлению бесполетной зоны для российской авиации.

Однажды  у себя в Twitter он даже назвал сирийские террористические группировки, то есть запрещенные в России "Аль-Каиду"* и ИГИЛ* «лучшим и самым гуманным на сегодня вариантом для Сирии». За что получил прозвище Джихади-Юлиан. И стал героем карикатур, где он был изображен в обнимку с террористами, передающими ему меч священной войны с неверными.

Надо было очень постараться, чтобы заслужить такую репутацию. Но откуда у молодого немецкого парня вдруг такая «сирийская грусть»? Где источник его яростной ненависти к России - в любых ее формах, действиях и проявлениях? Загадка? Да нет, в общем-то, все довольно просто. Обратите внимание на выступление Репке на конференции  одного из крупнейших и самых агрессивных  американских НКО - "Атлантического совета". Случайного человека, «со стороны», вряд ли туда пригласят.

Помните когда-то нашумевшие видеоролики запрещенного ИГИЛ*? Все эти очень качественно снятые сцены казней и массовых расправ? Или постановочные съемки "Белых касок" - конторы, созданной британской разведкой и существовавшей на деньги  западных спонсоров?

Так вот, не берусь утверждать, что деятельность журналиста Юлиана Репке финансировалась из тех же источников, например тем же самым "Атлантическим советом", но, по сути, он  все это время выполнял роль немецкого филиала пропагандистского  подразделения джихадистов. Одной только бескорыстной любовью к террористам такую пламенную публицистику не объяснить. А вот деятельным участием в информационной кампании по заказу влиятельных западных структур - запросто.

Каких именно структур? Вот, например, фрагмент кратко  упомянутого, но не вошедшего в статью Репке интервью министра обороны России.  

"Те, кому кажется, что в Сирии мы воевали с кучкой фанатичных и примитивных боевиков, сильно ошибаются. Мы воевали с крупнейшей многотысячной террористической организацией, точнее сказать, системой. Напомню, что она пользовалась поддержкой заинтересованных в нестабильности региона отдельных стран… На Западе уже давно созданы лекала и алгоритмы свержения любой неудобной для них законной власти в любой стране. Конечно, все это делается под лозунгом продвижения демократии. Ну вот в какой стране, куда они "пришли с демократией", эта демократия прижилась: в Ираке, Афганистане или Ливии?" - говорил Шойгу.

Как мы знаем, демократия для вот этих "отдельных стран" - это никакая не цель, а такой якобы законный повод, предлог для агрессии. Это обязательное условие нынешней гибридной войны:  любое вмешательство,  ракетный удар,  имитация газовых атак,  захват и удержание заложников, как в лагере "Рукбан", должны получить идеологическое, информационное обоснование. Западную публику надо обязательно прежде завести на праведный гнев. Они это умеют.

И вот такую информационно-идеологическую поддержку войнам Запада по всему миру обеспечивают газеты типа Bild и журналисты типа Юлиана Репке. 

Ну и возвращаясь к непонятно откуда высосанной журналистом цифре жертв якобы российских авиаударов.

Тут вот еще какая интересная история произошла. В 2018 году у организации Amnesty International внезапно открылись глаза. Обычно она безжалостно критикует исключительно Россию. Но тут, очевидно, ситуация была настолько вопиющей, что замолчать произошедшее было просто нельзя. Так появился 70-страничный доклад про военные преступления американской коалиции в Ракке - "Война на уничтожение".

Конечно, исходя из трансатлантической солидарности и зависимости от источников финансирования  формулировки там были смягчены. Речь они вели о «сотнях погибших и тысячах раненых». Но опубликованная карта ковровых бомбардировок Ракки не оставляет  сомнений: это было хуже, чем бомбардировки Дрездена в 45-м. А число жертв точно шло не на тысячи, а на десятки тысяч.

Кстати, точные цифры жертв среди мирного населения в Ракке коалиция во главе с США так и не привела. Напротив, тщательно замалчивает любые упоминания об этом эпизоде. Типа приказано забыть. И доклад Amnesty International остался таким гласом вопиющего в сирийской пустыне. Упомянул ли журналист издания Bild Юлиан Репке об этих военных преступлениях западной коалиции в Сирии? Конечно же, нет. Не за это ему платят.

Газета Bild аккуратно обходит стороной тему участия бундесвера в той же самой коалиции, действующей в Сирии, как известно, незаконно, без приглашения сирийского правительства. Буквально на днях, 18 сентября, правительство ФРГ продлило пребывание в Ираке и Сирии до апреля 2020 года. Миссия носит несколько странный характер. На земле немецкие солдаты якобы обучают  курдов борьбе с запрещенным ИГИЛ*, при этом в воздухе с 2015 года там задействованы четыре немецких разведывательных самолета Tornado и один самолет-заправщик.

Немецкие официальные лица утверждают, что Германия не воюет,  а лишь гуманитарно помогает и просто делится разведывательной информацией с другими участниками международной коалиции. И вот тут встает интересный вопрос: а несет ли бундесвер как соучастник бомбардировок Ракки ответственность за тысячи жертв? Или, например, на днях в Афганистане, где тоже есть немецкие самолеты-разведчики, опять разбомбили свадьбу. Может, это как раз германские пилоты-разведчики выдали неверное целеуказание? Напишет ли об этих преступлениях Юлиан Репке? Я сомневаюсь».

*«Аль-Каида», *ИГИЛ - международные террористические организации, деятельность которых запрещена во многих странах, в том числе в России.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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