Эксперт: Россия никогда не испытывала оружие на мирных жителях в Сирии

Россия никогда не тестировала оружия за рубежом, а тем более на мирных жителях. Об этом заявил член Совета военно-философского общества Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Сергей Антюшин.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала материал, в котором утверждается, что якобы из-за российских бомб в Сирии погибло 6500 мирных жителей.

Материал основан на интервью российского министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором он упоминал о том, что в Сирии было проверено порядка 312 образцов вооружения. Однако каким образом проверка вооружений связана с жертвами среди мирного населения, а также, откуда именно были взяты цифры по погибшим, сам автор не уточняет.

«Россия никогда не тестировала оружия за рубежом, а тем более на мирных жителях. У России большая территория и есть все возможности испытать любое оружие на военных полигонах. Нужно подчеркнуть, что главная цель России в Сирии - не испытание оружия, а в том, чтобы в ней не разгорался очаг конфликта, потому что эта территория близка к нашим границам», - сказал Антюшин.

Эксперт также отметил, что иностранные СМИ традиционно выставляют Россию в самом неприглядном свете.