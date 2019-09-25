Эксперт: Россия никогда не испытывала оружие на мирных жителях в Сирии
Россия никогда не тестировала оружия за рубежом, а тем более на мирных жителях. Об этом заявил член Совета военно-философского общества Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Сергей Антюшин.
Ранее немецкая газета Bild опубликовала материал, в котором утверждается, что якобы из-за российских бомб в Сирии погибло 6500 мирных жителей.
Материал основан на интервью российского министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором он упоминал о том, что в Сирии было проверено порядка 312 образцов вооружения. Однако каким образом проверка вооружений связана с жертвами среди мирного населения, а также, откуда именно были взяты цифры по погибшим, сам автор не уточняет.
«Россия никогда не тестировала оружия за рубежом, а тем более на мирных жителях. У России большая территория и есть все возможности испытать любое оружие на военных полигонах. Нужно подчеркнуть, что главная цель России в Сирии - не испытание оружия, а в том, чтобы в ней не разгорался очаг конфликта, потому что эта территория близка к нашим границам», - сказал Антюшин.
Эксперт также отметил, что иностранные СМИ традиционно выставляют Россию в самом неприглядном свете.
«Ничего удивительного в том, что немецкие СМИ опубликовали такой материал, нет, подобных публикаций предостаточно», - подчеркнул Антюшин, отметив, что за последние сто лет в реакции Запада на действия России ничего не поменялось.