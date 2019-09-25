В Госдуме назвали главную цель законопроекта о запрете маленьких баров в жилых домах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах и занимающих площадь менее 20 квадратных метров. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента 24 сентября.

Законопроект даст регионам право самостоятельно регулировать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции.

Как отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, этот законопроект наделяет органы власти субъектов России полномочиями устанавливать дополнительные требования при реализации алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и прилегаемых территориях, вплоть до полного запрета такой реализации.

«По нашему мнению, это даст регионам необходимый инструментарий, реальные рычаги для того, чтобы противостоять "наливайкам". Ведь что такое "наливайки"? Это псевдопредприятия общественного питания, которые являются таковыми только по документам. А по факту это место реализации алкоголя. Как правило, еды в таких заведениях нет, люди приходят туда для того, чтобы выпить. Темпы прироста таких заведений составляют, по экспертным оценкам, порядка 70% в год», - пояснил Хинштейн.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что законопроект не направлен на борьбу с ресторанами, кафе и барами.

«В первую очередь мы выступаем за то, чтобы оградить жителей от того дискомфорта, в котором они существуют, если рядом находится "наливайка". "Наливайка" - это ведь не только реализация алкогольной продукции в вечернее и ночное время. Это все сопутствующие этому "прелести". Это драки, это шум, это крики, хулиганство, нарушение общественного порядка, это совершение преступлений», - объяснил Хинштейн.

Одобренный в первом чтении законопроект еще ждут правки. Как рассказал Хинштейн, в Госдуме будет создана рабочая группа по подготовке закона ко второму чтению, в которую войдут представители общественных организаций, заинтересованных органов власти и регионов.

«В нынешнем виде в законопроекте есть ряд вещей, которые, безусловно, мы поправим... Кроме того, нам важно услышать мнение регионов России, поскольку им придется реализовывать эту норму», - отметил депутат.

Полная версия интервью Александра Хинштейна в программе «Между тем» доступна на сайте «Звезды», а также в приложении телеканала на SMART TV.