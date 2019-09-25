Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение Мнение

В Госдуме назвали главную цель законопроекта о запрете маленьких баров в жилых домах

Александр Хинштейн
11:46 25.09.2019
Законопроект о запрете маленьких баров в жилых домах позволит оградить людей от драк, шума и хулиганства
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flikr

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах и занимающих площадь менее 20 квадратных метров. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента 24 сентября.

Законопроект даст регионам право самостоятельно регулировать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции.

Как отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, этот законопроект наделяет органы власти субъектов России полномочиями устанавливать дополнительные требования при реализации алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и прилегаемых территориях, вплоть до полного запрета такой реализации.

«По нашему мнению, это даст регионам необходимый инструментарий, реальные рычаги для того, чтобы противостоять "наливайкам". Ведь что такое "наливайки"? Это псевдопредприятия общественного питания, которые являются таковыми только по документам. А по факту это место реализации алкоголя. Как правило, еды в таких заведениях нет, люди приходят туда для того, чтобы выпить. Темпы прироста таких заведений составляют, по экспертным оценкам, порядка 70% в год», - пояснил Хинштейн.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что законопроект не направлен на борьбу с ресторанами, кафе и барами.

«В первую очередь мы выступаем за то, чтобы оградить жителей от того дискомфорта, в котором они существуют, если рядом находится "наливайка". "Наливайка" - это ведь не только реализация алкогольной продукции в вечернее и ночное время. Это все сопутствующие этому "прелести". Это драки, это шум, это крики, хулиганство, нарушение общественного порядка, это совершение преступлений», - объяснил Хинштейн.

Одобренный в первом чтении законопроект еще ждут правки. Как рассказал Хинштейн, в Госдуме будет создана рабочая группа по подготовке закона ко второму чтению, в которую войдут представители общественных организаций, заинтересованных органов власти и регионов.

«В нынешнем виде в законопроекте есть ряд вещей, которые, безусловно, мы поправим... Кроме того, нам важно услышать мнение регионов России, поскольку им придется реализовывать эту норму», - отметил депутат.

Полная версия интервью Александра Хинштейна в программе «Между тем» доступна на сайте «Звезды», а также в приложении телеканала на SMART TV.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата25.09.2019, 06:48
Спецназ ВВО уничтожает «террористов» под Хабаровском: эффектные кадры учений
Дата24.09.2019, 21:31
UEFA официально выбрал Петербург для финала Лиги чемпионов
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата24.09.2019, 04:13
Опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:12 В стране и мире
Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН
12:08 В стране и мире
Шура высказался о состоянии Заворотнюк
11:39 В стране и мире
Видео
Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре
11:15 В стране и мире
В Москве вооруженные молотком и пистолетом преступники забрали у мужчины 20 миллионов рублей
10:23 В стране и мире
Матвиенко избрана на пост председателя Совета Федерации
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У офиса Маска появились билборды с вопросом «Как тебе такое?»
Видео
Восстание машин: робот Atlas научился выполнять гимнастические упражнения
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.