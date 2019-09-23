Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Разрешение Дании на прокладку «Северного потока - 2» позволит завершить строительство в указанные сроки. Так полагает востоковед Евгений Бахревский.

«Разрешение Дании будет означать, что проект будет выполнен именно в те сроки, в которые планировалось», - отметил эксперт в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

В то же время Бахревский допустил, что Копенгаген может не дать разрешение на строительство газропровода в своей экономической зоне. По предположению Бахревского, даже в случае отрицательного ответа Дании проект «Северный поток - 2» будет завершен уже в ближайшие несколько месяцев.

«Если Дания согласия не даст, то это затянется на определенное количество месяцев. Вокруг Дании обойдут. Конечно, это технические сложности, но все решаемо. Известно, что это не какие-то умопомрачительные сроки. Это будет сделано в течение нескольких месяцев», - пояснил эксперт.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что проект «Северный поток - 2» реализован на 81%. На текущем этапе строительство ведется строго по графику, однако Дания до сих пор не дала свое разрешение на прокладку морского газопровода в своей экономической зоне. При этом Миллер пояснил, что датский участок достаточно короткий и при положительном ответе Копенгагена срок строительства на нем составит лишь около пяти недель.

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