Эксперт пояснил, кого наиболее затронут изменения в выплате накопительных пенсий

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов прокомментировал инициативу Пенсионного фонда России увеличить сумму накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию за один раз, а не в форме ежемесячных выплат.

Он пояснил, что изменения в большей степени затронут тех людей, которые были исключены из накопительной системы. Это люди 1953-1957 годов рождения.

«Накопления делались всего два года и из расчета 2% от заработной платы, поэтому их доходы небольшие, но за счет инвестиционного дохода, за счет еще каких-то поступлений, которые они лично делали, они могут быть больше», - рассказал «Звезде» Угрюмов.

«В увеличении суммы единовременной выплаты я ничего плохого не вижу», - добавил эксперт.

Ранее в ПФР предложили назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год, что должно увеличить долю пенсионеров, получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты.