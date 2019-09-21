«Это фиаско»: как США «защитили» Саудовскую Аравию от беспилотников

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Вся ситуация у саудитов напомнила мне старый анекдот про преподавателей кафедры русского языка в одном из вузов. В перерыве между лекциями они решают кроссворд. Один читает вслух: «Полный крах всех надежд. Шесть букв, вторая "и"». Кафедральные дамы удивленно переглядываются. И тут, покраснев, молодая аспирантка спрашивает: «Может быть, это "фиаско"»? Полное фиаско - вот лучшая характеристика того, что произошло на днях в Саудовской Аравии.

14 сентября 2019 года нефтяные объекты государственной саудовской нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы с воздуха. По данным Министерства обороны королевства, в массированном одновременном нападении принимали участие 25 крылатых ракет и беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Впрочем, госсекретарь США Майк Помпео сразу же обвинил в нападении Иран. Инцидент в Саудовской Аравии уже привел к самым серьезным перебоям в поставках нефти со времен арабо-израильской войны 1973 года.

Оставим нефть торговцам, а разрешение серьезного кризиса - дипломатам. Самое интересное в другом. На глазах всего мира репутация американского военно-промышленного комплекса понесла тяжелую утрату. Широко разрекламированные - а американцы это умеют - проданные в десятки стран мира зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались в данном конкретном случае бесполезны. Причем, вы будете смеяться, дали маху не только Patriot, но и флот США.

Смотрите, при участии американцев на территории Саудовской Аравии была создана мощнейшая система противоракетной обороны. Помимо специальных позиционных районов вокруг священных для мусульман Мекки и Медины, границу страны закрывали почти девяносто пусковых установок зенитных комплексов Patriot последних модификаций. А еще модернизированные ЗРК MIM-23 Hawk, и артиллерийские комплексы Skyguard-Sparrow со скорострельными пушками Oerlikon. И - внимание - в дополнение к этому арсеналу у берегов Саудовской Аравии на боевом дежурстве находились три эсминца Военно-морского флота США с системой противоракетной обороны Aegis.

Три эсминца, под сотню зенитных ракетных установок, радиолокаторы, пушки - и вся эта мощь на страже саудовского неба не смогла сбить ни одного атакующего летательного аппарата! Эффективность - ноль. Это как?

В общем, понимая масштабы фиаско, в Саудовскую Аравию срочно примчался госсекретарь США Помпео. Где ему задали ожидаемый вопрос: вот как так? Что это было вообще? Он ответил, как мог: «Иногда системы ПВО по всему миру показывают противоречивые результаты, даже самые лучшие системы не всегда отслеживают цели… Мы будем работать над тем, чтобы предотвратить такие атаки».

Заметьте, он не сказал, что, дескать, «самые лучшие системы не всегда сбивают». Он употребил выражение «не всегда отслеживают». То есть получается, они их вообще не заметили, эти 25 ракет и беспилотников. Вот это как? Куда смотрели в этот момент саудовские операторы РЛС? Пили чай? Курили кальян? Развлекались с гуриями? Вообще выключили радары, чтобы не мешали дремать?

Но куда смотрели в этот момент операторы радиолокационных станций сразу трех американских эсминцев? Или же - я задам крайне неприятный для американского флота вопрос - получается, что их корабельные РЛС не способны различить множественные малозаметные цели? А поэтому сами корабли, получается, тоже уязвимы? Или они беспилотники все же видели, но по какой-то причине не передали команду на уничтожение?

Конечно, после такого «фиаско» немедленно возникли разного рода конспирологические теории. Например, про то, что в тех самых беспилотниках могли стоять системы распознавания «свой-чужой». Что как бы дает пищу для очень интересных размышлений по поводу настоящих авторов провокации. Но конспирология не наш профиль. Там и без этого было еще несколько просто фантастических заявлений про конфуз с Patriot.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии, Турки аль-Малки, еще одной причиной, по которой налету на нефтяные объекты сопутствовал успех, было то, что системы ПРО не были готовы к нападению с определенной стороны света. Саудовские ПВО были направлены на юг, в сторону Йемена, а в реальности дроны и ракеты прилетели с северного берега Персидского залива.

Вот с этого места, конечно, надо бы помедленнее. С одной стороны, да, есть такое дело: конструкция наклонных пусковых установок ЗРК Patriot требует некоторого времени на разворот. Это не наши С-400 - пальнул вверх, в небо, ракета сама ложится на нужный курс.

Но, простите, пусковая установка - это последняя часть системы! У них там что, и радиолокационное поле было направлено точно на юг? То есть тут вижу, там не вижу? Что это вообще за система ПВО без кругового обзора? Все эти разговоры про неожиданность нападения «не с той стороны света» для специалистов звучит как бред сивой кобылы.

Все эти мутные заявления, мне кажется, предназначены для того, чтобы не дать ответа на совершенно очевидный вопрос: на каком именно этапе саудовская ПВО дала сбой? Любая система противовоздушной или противоракетной обороны состоит из трех взаимосвязанных элементов: первый - обнаружение и идентификация цели. Затем обработка информации и вычисление точки перехвата. И, наконец, собственно запуск ракеты-перехватчика.

Судя по тому, что ракеты так и не были выпущены, либо локаторы вообще не увидели цели, либо операторы прозевали момент нападения. Но в этом случае для спасения репутации своего военно-промышленного комплекса, американцы должны были сразу все валить на криворуких саудовских офицеров. Техника хорошая, люди подвели. А вот это унылое блеяние Помпео про «не всегда отслеживают» говорит лишь о том, что вся построенная за бешеные миллиарды долларов система ПВО Саудовской Аравии неработоспособна чуть более, чем полностью.

Как сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ, комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Они не видят малоразмерных целей и не готовы к отражению массированного воздушного нападения в реальной боевой обстановке.

И поймите меня правильно - у этой истории есть еще один крайне неприятный аспект. Провальный опыт боевого применения комплексов Patriot, прямо сейчас подробно разбирают не только специалисты всех армий мира. Но и разного рода террористические группировки. А учитывая, какое количество объектов критически важной инфраструктуры по всему миру - от аэропортов до военных баз и стадионов сейчас охраняют американские Patriot - то вопрос их защиты уже сейчас превратился для всех в гигантскую головную боль. И что с этим делать, как вы понимаете, пока не ясно. Хотя почему не ясно?

Вот, например, заметка из интернет-версии американского журнала The National Interest под заголовком «Почему НАТО стоит опасаться зенитной установки "Тор"». В статье приводится весьма квалифицированный разбор новых возможностей российских модернизированных самоходных комплексов «Тор-М2У» и «Панцирь».

Именно «Торы» оказались крайне эффективными при защите российских объектов в Сирии от атак беспилотников и ракет типа «Град». Добавлю, что по размерам «Грады» гораздо меньше тех объектов, которые не заметили саудовские зенитчики при атаке на нефтеобъекты.

Кстати, установки «Тор-М2» могут работать в автоматическом режиме, сбивая все, что не отвечает на запросы системы «свой-чужой». «Торы» способны действовать в движении, прикрывая колонны на марше. Уничтожать не только самолеты, крылатые ракеты и беспилотники, но даже планирующие авиабомбы: до четырех целей одновременно на высоте от 10 метров до 6 километров. Это не из буклета данные, а уже доказанные тактико-технические характеристики, причем по итогам боевого применения.

Ну и как результат, вот еще пример того, как к западным военным постепенно приходит осознание широчайших возможностей новейшего российского вооружения. Это внезапное изменение тональности в заявлениях некоторых представителей США и НАТО.

Как пишет Newsweek, на днях глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд вдруг заявил, что «НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане. Преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все уверенее, - сократилось. По его словам, министры обороны стран НАТО признают, что баланс сил изменился».

Но, как это обычно бывает, видимо, где-то в верхах альянса подобный подход сочли чем-то вроде несвоевременного паникерства или распространением пораженческих настроений, поэтому на авансцену решили выпустить другого многозвездного натовского генерала, который вдруг заявил о наличии плана агрессии НАТО против Калининграда.

Главнокомандующий американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харриган рассказал, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. «Если мы пойдем туда, чтобы уничтожить, к примеру, Калининградскую интегрированную систему ПВО, пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план для ее атаки», - подчеркнул Харриган.

Нет, я конечно понимаю, что недавний провал своих систем ПВО в Саудовской Аравии США будут всячески замалчивать и выводить из фокуса общественного внимания, в том числе такими радикальными способами. Но мне кажется, что прежде, чем влажно мечтать о Калининграде, американцам стоило бы выяснить, почему саудовская противовоздушная оборона оказалась сделана из навоза и палок?