Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Мнение конфликт в донбассе ТЕГИ

«Он выбирался из котла»: как и почему убили фотокорреспондента Андрея Стенина

Дмитрий Стешин
12:48 20.09.2019
Для украинцев априори тот, кто рвался в Россию в 2014 году из зоны боевых действий - это был враг
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости

В начале августа 2014 года автомобиль, в котором находился фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин, попал под обстрел украинских силовиков в районе города Снежное в Донбассе. Журналист погиб. Специальный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин с другими представителями прессы тогда обнаружили сожженную машину с трупами коллег. В студии «Открытого эфира» он рассказал, что в тот день произошло в Донбассе.

«Он выбирался из котла, который находился в котле в то же самое время, чтобы передать фотокарточки, потому что никакой связи там не было. Получилось очень мистически и странно. На границе под Куйбышево, на границе с Россией собрались 14 августа все люди, с которыми Стенин перед смертью был близок в последние месяцы: это мы с Коцем и ребята из LifeNews. И мы сразу же через час нашли машину с обгоревшими ребятами», - вспоминает Стешин.

По его словам, в машине находились не только военные корреспонденты. С ними были женщина и двое детей. Эту информацию Стешину сообщил следователь Следственного комитета.

«Мы выгребали оттуда кости. Экспертиза показала, что это были детские скелеты», - рассказал собеседник «Звезды».

Рядом с автомобилем, где находился фотокорреспондент, был обнаружен ВАЗ-2106. Оказалось, что фермеры из соседней деревни пытались проехать на рынок и попали под обстрел. Водитель машины скончался на месте, а его жена была ранена в ногу и смогла доползти до ближайшего села. Она рассказала, что произошло с автомобилем Стенина.

«Мчалась эта машина, несчастный Logan, оттуда пытался выброситься мужчина, когда машину уже стали расстреливать, и женщина, высунувшись в окно, кричала: "Не стреляйте, здесь дети". Но никто их не послушал, собственно, пять трупов в машине», - передал воспоминания женщины корреспондент.

Кроме того, после расстрела машины у всех трупов забрали ценные вещи.

«Мы метрах в 100 нашли его рубашку. У него была единственная слабость, наверное, в жизни - он любил дорогие итальянские клетчатые рубашки. Видимо, шли, вытаскивали, увидели рубашку с застиранным воротом, тогда стираться было негде, в августе 2014-го воды не было, просто ее бросили. Тоже следователи приобщили к доказательствам. Ни броников не было, ничего. Только объективы уцелели», - добавил Стешин.

На месте, где погиб Стенин, была засада: расстреливали всех, кто пытался выбраться к границе с Россией.

«Для них априори тот, кто рвался в Россию тогда из зоны боевых действий - это был враг. Почему мы не работали с обеих сторон линии фронта. Когда мы сидели в Славянске, и по городу полтора месяца долбили с утра до ночи, мы каждое утро минимум пять только мирных собирали, пять - десять погибших. Мы ездили с местной похоронной командой. Очень быстро понимаешь, на чьей стороне ты находишься», - объяснил корреспондент.

По его словам, украинская армия вела себя так, как будто пришла на чужую, вражескую территорию.

Спустя пять лет после гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР определила предварительный круг подозреваемых по делу о его гибели. Предварительно его смерть квалифицирована как умышленное убийство. Следствию предстоит определить, будет ли квалифицировано преступление как теракт или нарушение правил и обычаев ведения войны.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2019, 01:25
Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Дата20.09.2019, 07:51
Морпехи отработали оборону побережья на Каспии: видео
Дата20.09.2019, 07:38
Лучший в истории результат: россиянки триумфально выступили на ЧМ по борьбе
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
12:48 Мнение
мнение
«Он выбирался из котла»: как и почему убили фотокорреспондента Андрея Стенина
02:27 В стране и мире
Видео
Акции против «формулы Штайнмайера» прошли у офиса Зеленского: видео
16:03 В стране и мире
Кремль прокомментировал срыв Украиной соглашения по Донбассу
13:50 Эксклюзив
Видео
Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе
12:54 Эксклюзив
Видео
«Кровавый аттракцион для богатых иностранцев»: кто ведет охоту на людей в Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:52 В стране и мире
Бут не узнал свою дочь на первом за 7 лет свидании с семьей
13:23 В стране и мире
Колонию под Красноярском проверят после видео со стриптизом
13:23 В стране и мире
Видео
Отец российских детей рассказал, как их облили горящим маслом в Турции
13:19 В стране и мире
Видео
Умер один из задержанных пограничниками РФ северокорейских браконьеров
12:57 В стране и мире
Аксенова переизбрали главой Крыма на второй срок
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
«Это был ад»: в Турции детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Видео
Раненый полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.