«Он выбирался из котла»: как и почему убили фотокорреспондента Андрея Стенина

В начале августа 2014 года автомобиль, в котором находился фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин, попал под обстрел украинских силовиков в районе города Снежное в Донбассе. Журналист погиб. Специальный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин с другими представителями прессы тогда обнаружили сожженную машину с трупами коллег. В студии «Открытого эфира» он рассказал, что в тот день произошло в Донбассе.

«Он выбирался из котла, который находился в котле в то же самое время, чтобы передать фотокарточки, потому что никакой связи там не было. Получилось очень мистически и странно. На границе под Куйбышево, на границе с Россией собрались 14 августа все люди, с которыми Стенин перед смертью был близок в последние месяцы: это мы с Коцем и ребята из LifeNews. И мы сразу же через час нашли машину с обгоревшими ребятами», - вспоминает Стешин.

По его словам, в машине находились не только военные корреспонденты. С ними были женщина и двое детей. Эту информацию Стешину сообщил следователь Следственного комитета.

«Мы выгребали оттуда кости. Экспертиза показала, что это были детские скелеты», - рассказал собеседник «Звезды».

Рядом с автомобилем, где находился фотокорреспондент, был обнаружен ВАЗ-2106. Оказалось, что фермеры из соседней деревни пытались проехать на рынок и попали под обстрел. Водитель машины скончался на месте, а его жена была ранена в ногу и смогла доползти до ближайшего села. Она рассказала, что произошло с автомобилем Стенина.

«Мчалась эта машина, несчастный Logan, оттуда пытался выброситься мужчина, когда машину уже стали расстреливать, и женщина, высунувшись в окно, кричала: "Не стреляйте, здесь дети". Но никто их не послушал, собственно, пять трупов в машине», - передал воспоминания женщины корреспондент.

Кроме того, после расстрела машины у всех трупов забрали ценные вещи.

«Мы метрах в 100 нашли его рубашку. У него была единственная слабость, наверное, в жизни - он любил дорогие итальянские клетчатые рубашки. Видимо, шли, вытаскивали, увидели рубашку с застиранным воротом, тогда стираться было негде, в августе 2014-го воды не было, просто ее бросили. Тоже следователи приобщили к доказательствам. Ни броников не было, ничего. Только объективы уцелели», - добавил Стешин.

На месте, где погиб Стенин, была засада: расстреливали всех, кто пытался выбраться к границе с Россией.

«Для них априори тот, кто рвался в Россию тогда из зоны боевых действий - это был враг. Почему мы не работали с обеих сторон линии фронта. Когда мы сидели в Славянске, и по городу полтора месяца долбили с утра до ночи, мы каждое утро минимум пять только мирных собирали, пять - десять погибших. Мы ездили с местной похоронной командой. Очень быстро понимаешь, на чьей стороне ты находишься», - объяснил корреспондент.

По его словам, украинская армия вела себя так, как будто пришла на чужую, вражескую территорию.

Спустя пять лет после гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР определила предварительный круг подозреваемых по делу о его гибели. Предварительно его смерть квалифицирована как умышленное убийство. Следствию предстоит определить, будет ли квалифицировано преступление как теракт или нарушение правил и обычаев ведения войны.

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