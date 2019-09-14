Биполярное расстройство: как Польша и Украина хотят заработать на российском газе

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы. Решение суда ЕС фактически ограничивает возможности «Газпрома» по поставкам газа в Европу в обход Украины и является, по сути, способом принуждения России к продлению транзитного контракта, который заканчивается в декабре 2019 года.

При этом прямо про Украину в вердикте суда вообще нет ни слова. Она не член ЕС и таковым никогда не станет в ближайшие даже не годы - десятилетия. Инициатором поданного иска была Польша, поддержали ее Латвия и Литва. А решение, как следует из документа, было мотивировано тем, что якобы полная загрузка Opal «Газпромом» нарушает принцип «энергетической солидарности» и создает угрозу прекращения поставок в ту же Польшу. Например, по политическим основаниям.

Понятно, что в этих самых Европах сейчас разброд и шатание. Сильнее всего решению суда удивилась Еврокомиссия - управляющий орган ЕС, который, собственно, и дал разрешение в 2016-м. Руководствуясь чисто экономической логикой: больше газа в трубе и сетях - больше налоговые поступления в бюджет европейских государств и ниже цены для потребителей. Теперь там несколько удивленно чешут в затылке - как так? Вдруг через вроде бы их собственный карманный суд прошло политически мотивированное решение, идущее вразрез с денежными интересами бизнеса и простых европейцев.

Тут, собственно говоря, «политическая подоплека» решения - это натуральный секрет Полишинеля. Поскольку буквально через несколько дней, 19 сентября, должна состояться трехсторонняя встреча Россия - ЕС - Украина по вопросам содержания будущего нового транзитного договора. Или его неподписания, такой вариант тоже на столе. А мы знаем, как некоторые мировые игроки любят подстраивать разного рода якобы внезапные события под даты серьезных встреч и переговоров. То теракт в мадридском метро прямо перед выборами, то вот удовлетворенный иск Польши. А что это за игроки - тоже не секрет.

Комментируя решение европейского суда юстиции, немецкий политолог Александр Рар заявил, что, во-первых, вердикт может быть пересмотрен в тот самый момент, когда Европе будет не хватать газа и она начнет замерзать. А во-вторых, по мнению политолога, решение суда - это попытка Польши открыть путь американскому сжиженному газу в Европу. Терминалы для приема этого газа расположены по странному совпадению как раз в Польше.

Вот буквально ровно неделю назад, говоря про историческую политику Польши, назвал ее верным вассалом, пятой колонной и засланным казачком Америки в Евросоюзе. Ну и вот тут же, не сходя с места, пришло тому ярчайшее подтверждение. Ну что, сами европейцы своими собственными руками посадили Варшаву себе на шею и теперь пожинают плоды ее гонора, ну и собственной глупости.

При этом, собственно, своего положения вассала поляки и не скрывают. Напротив, даже бравируют этим. Дескать, нет у тебя, брюссельский начальник, методов против Кости Сапрыкина. Ну а американцы эту страсть умело подогревают. Расточая похвалы и дифирамбы польским элитам.

Вот, например, свежайшая публикация вашингтонского издания National Interest - «Польша самый важный член НАТО благодаря российской угрозе». Это заголовок. А весь нижеследующий текст - просто поток медоточивой, сладкой патоки в адрес оборонной политики, закупок американских же вооружений, смелости в противостоянии с Россией.

Радость польских комментаторов неимоверна. Еще бы - «господин назвал любимой женой». Денег, правда, не обещал. Напротив, это тот случай, когда Польша сама платит за все. Но зато сколько слов любви она слышит в ответ от американцев! Или вот еще одна публикация. На этот раз уже из польских масс-медиа, причем выдержанная в каких-то прямо надрывно-трагических тонах.

«Стремительность кадровых перестановок не означает для Польши ничего плохого, однако в случае отставки Джона Болтона важно, какой именно человек уходит. Мы в каком-то смысле теряем защитника польских интересов в Вашингтоне», - говорится в статье польского издания Wirtualna Polska.

Это крик души, натуральная драма! И вот тут стоит добавить еще одну забавную мысль. Безрассудная, на грани помешательства антироссийская политика Польши, причем во многочисленных внешних ее проявлениях, вовсе не означает полного отсутствия прагматической жадности. Помните, некоторое время назад Варшава громогласно заявляла о намерении полностью отказаться от российского газа?

Как заявил две недели назад в интервью польскому радио представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Варшава готова полностью отказаться от российского газа.

«Через пять лет, то есть в 2024 году, у нас будет действующий газопровод из Норвегии Baltic-Pipe, будет расширен терминал в Свино-Уйсьце на 50%. Мы будем полностью независимы от российских поставок», - заявлял Наимский.

Это такая польская правая рука: мы гордые и независимые, нам ваш проклятый русский газ вообще не нужен. А левая тем временем подает иски в Европейский суд, требуя сохранить транзит того же самого ненавистного газа. Заставить соседей как-то, наконец, определиться бессмысленно, поскольку все знают: покупая газ, платишь свои кровные польские злотые, а каждый кубометр, проходящий через трубу в польской земле, - это живые евро. Деньги, которые, как говорится, не пахнут. Ни газом, ни Русью.

Ну а как в одной голове сочетается крайняя степень неуважения к России с острейшим желанием сохранить транзитные объемы? А вот это вот судебное требование о рисках прекращения поставок в Польшу с воплями о намерениях отказаться от российского раза вообще? Это же натуральное биполярное расстройство!

Или же специфический польский гонор? Радость от того, что русские оплачивают польскую русофобию тарифами за прокачку газа по трубе. Ну или откровенная недальновидность. Учитывая, что договор о транзите тоже не вечен и закончится в 2022-м. Понятно, что после всего услышанного нами и сделанного Варшавой вопрос скидок или вообще необходимости трубы через Польшу обязательно будет на повестке дня.

И тут стоит добавить, что Польша далеко не одинока в своей загадочной противоречивости. Даже непонятно, кто у кого научился изящным в своей наглости ультимативным требованиям. Вернусь к истекающему в декабре транзитному контракту с Украиной.

Одиннадцатого сентября исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о намерении «Нафтогаза» получить от «Газпрома» компенсацию за весьма вероятное в ближайшем будущем прекращение транзита газа. По его словам, в этом случае Украина «заставит» Россию компенсировать ей от 11 до 14 миллиардов долларов недополученного дохода.

Мне особо понравилось, во-первых, слово «заставит». Украина «заставит компенсировать». Во-вторых, это суммы компенсации за несуществующий транзит - 14 миллиардов. Почему не двадцать, не сто? Если есть инструмент, как заставить, чего скромничать-то? Можно и больше стребовать. Ну а в-третьих, это, собственно, за что выплачивать компенсацию-то? За прекращение транзита после истечения договора?

Вот давайте эту ситуацию разложим на совершенно простых бытовых примерах. Скажем, вы купили новый автомобиль, и у вас был гарантийный договор на его обслуживание. Договор вот-вот закончится, и тут вдруг сервисный центр начинает требовать с вас компенсации за то, что вы после его окончания перестанете к ним ездить. Пользоваться весьма недешевыми услугами. Покупать у дилера запчасти втридорога. Пересчитает ущерб за ближайшие три-пять лет и выкатит вам счет тысяч эдак на двести-триста.

Ну ведь бред же, согласитесь? Или другой пример, из другой сферы. Заканчивается у вас страховой договор обслуживания в каком-нибудь медцентре. Да, он старый, потертый, изношенный, оборудование на ладан дышит, давно не ремонтировалось. Вы походили, посмотрели и решили этот договор не продлевать. Тем более, что рядом еще один новый медцентр есть и второй вот-вот будет достроен. И обиженный медцентр выставляет вам счет. Поскольку на вас он хотел подзаработать, а вы, отказавшись от договора, недоплатили ему прибыль. А если будете отказываться - пригрозит прислать рэкетиров.

Вот то, что нам кажется полным бредом с точки зрения обычной, бытовой экономической логики, и является сутью всех последних претензий Украины. И того самого судебного иска со стороны Польши. И так называемого третьего энергопакета. И то, что политическое принуждение как форма рэкета давно стало нормальной ежедневной экономической практикой в Евросоюзе, лишь подтверждает, что вся шумиха о международном праве, торжестве европейской законности и правовом государстве - это разговоры в пользу бедных.