Закономерный результат: эксперт объяснил успех российских водолазов на АрМИ-2019

Команда из России показывает свое мастерство на конкурсе «Глубина» в рамках Армейских международных игр. Россияне проходят тяжелейшие испытания: проходят по дну и переносят груз, оказывают помощь. В экстренной эвакуации человека наша команда установила личный рекорд: на выполнение задания потребовалось меньше минуты. Герой России, Заслуженный спасатель России, водолазный специалист Андрей Звягинцев рассказал «Звезде», чем объясняются такие результаты россиян.

По его словам, к нашим водолазам всегда были повышенные требования, и это замечали иностранные специалисты.

«Они отмечали, что профессионализм у нас наступает в более короткие сроки и в более молодом возрасте», - заявил Звягинцев.

Он добавил, что глубоководные спуски в российских школах водолазов проводят с 18 лет. Тренировки начинаются в искусственно созданных условиях, но в кратчайшие сроки они переходят в естественные условия. Выполнять задачи не в спокойной воде намного сложнее, а значит, это требует большего профессионализма.

Поэтому, по мнению Звягинцева, результат, который показывает наша команда на АрМИ, закономерный.

«Надеюсь, что это не предел наших возможностей, а начало достижения все новых целей», - сказал эксперт.

Конкурс «Глубина» в Персидском заливе пройдет в семь этапов. Победителей определят по наибольшей сумме баллов, набранных по итогам всех испытаний. В соревнованиях участвуют команды из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сирии и ЮАР. В каждой из них восемь участников.