Эксперт объяснил успех российских экипажей на «Танковом биатлоне»

Заместитель генерального директора НАМИ, генерал-полковник в отставке Сергей Маев рассказал «Звезде», в чем кроется секрет успеха выполнения задач на «Танковом биатлоне». По его мнению, самое главное - это подготовка экипажей.

«Индивидуальная подготовка экипажей всегда была в основе способности решать боевые задачи. Потому что все начинается с танка и экипажа. Если экипаж подготовлен хорошо, то, значит, может хорошо произойти и выполнение других задач. Вот это самое главное. Это демонстрируется высокий уровень индивидуальной подготовки экипажа», - заявил Маев.

Российские танкисты уже второй день показывают отличные выступления в индивидуальных гонках визитной карточки АрМИ - «Танкового биатлона». 5 августа экипаж из РФ прошел дистанцию в 15 километров на полигоне Алабино за рекордные 17 минут и 30 секунд. Их соперниками стали команды из Ирана, Киргизии и Армении.

Всего в «Танковом биатлоне» принимают участие команды из 25 стран мира. «Танковый биатлон» завершится 17 августа.

Сегодня третий соревновательный день. 3 августа лучшими стали команды из Китая и Лаоса, 4 августа - экипажи из России, Кувейта, Казахстана и Узбекистана.