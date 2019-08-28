Киселев заявил, что Киев должен извиниться перед Вышинским и заплатить компенсацию

Освобождение Кирилла Вышинского - это политическое решение украинского президента Владимира Зеленского. Так полагает генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Это политическое решение Зеленского, которое подтверждает, что и сам процесс, и само дело было политическим. И из него выход не правовой, а политический. В последнее время суд собирался по изменению меры пресечения, и никаких допросов, свидетелей не было, дело было как бы закончено, в суд не передавалось, потому что в суде оно бы рассыпалось. И вот застыли в неудобной позе. Слава богу, сейчас решение принято», - отметил российский телеведущий в комментарии «Звезде».

По мнению Киселева, Киев не должен ограничиться освобождением из-под ареста Вышинского. Как считает телеведущий, дело необходимо и вовсе закрыть, а руководителю портала РИА Новости Украина выплатить компенсацию за 400 дней заключения под стражей.

«Для Зеленского это улучшение переговорных позиций с Россией. Это хорошо для и Украины, и для России, и для наших будущих отношений. Но сказав "а", нужно сказать и "б". Нужно полностью закрыть дело, признать его юридически ничтожным, извиниться и заплатить компенсацию», - подчеркнул Киселев.

Журналиста Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и якобы поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Сегодня, спустя 400 дней заключения, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.