Эксперт оценил действия экипажа Airbus во время аварийной посадки в Жуковском

Главный редактор портала портала avia.ru Роман Гусаров назвал правильными действия экипажа Airbus A321 после попадания птицы в двигатель.

«Взлет это один из самых опасных элементов полета, и в том случае, если что-то в этот момент происходит с двигателем, даже с одним, то это уже чрезвычайная ситуация. В этот момент самолет еще не успел набрать ни достаточную высоту, ни скорость. И конечно, все, что остается в такой ситуации экипажу - постараться приземлить самолет на любую более-менее плоскую поверхность, что им было и продемонстрировано», - сказал Гусаров.

Он также отметил, что на средних высотах также встречаются птицы, и бывали случаи, когда самолет на них происходили подобные столкновения.

«Бывали случаи, когда столкновения происходили на скорости в 800-900 километрах в час. А это очень большая скорость, на которой птица может пробить обшивку самолета, повредить крыло, а попадание в двигатель это практически однозначно отрыв лопаток, пожар и его отключение»», - отметил Гусаров.

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку неподалеку от аэропорта Жуковский 15 августа. На борту в момент происшествия находились 234 человека.

Международный аэропорт Жуковский открыт в мае 2016 года. Расположен на экспериментальном (испытательном) аэродроме Раменское ЛИИ им. Громова. Находится на территории района Наркомвод города Жуковского, в 3 км юго-западнее железнодорожной платформы 42 км, в 36 километрах (дороги общего пользования) от центра Москвы.